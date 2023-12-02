الإدارة العامة لشركة كهرباء القدس تستنكر اعتداء قوات الاحتلال على عدد من موظفيها

(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس /PNN / استنكرت الإدارة العامة لشركة كهرباء القدس
وكافة أعضاء إدارة الشركة الاعتداء الهمجي الذي قامت به قوات خاصة تابعة لشرطة الاحتلال على عدد من موظفيها العاملين في الميدان وذلك بالقرب من حاجز " حزما " شرق مدينة القدس .
وأكدت الشركة استنكارها الشديد لهذا الاعتداء الذي تم دون أي سببٍ ، حيث تم الاعتداء على اربعة من الموظفين الفنيين اثناء عودتهم الى منازلهم بعد انتهاء عملهم في الشركة من قبل قوات خاصة بعد حاجز حزما، حيث تم انزالهم من المركبة بالقوة وضربهم ورش غاز الفلفل على وجوههم وتكسير المركبة بعد تفتيشها .
كما أكدت الشركة المقدسية بأنه تم نقل الزملاء الموظفين الى مشافي القدس ورام الله ، حيث تتابع حالتهم الصحية مع جهات الاختصاص ، مطمئنة في الوقت ذاته كافة الزملاء العاملين في الشركة بأنه الأوضاع الصحية للزملاء المصابين جيدة حيث يتم تقديم كافة اشكال العلاج اللازم لهم .
وقالت الشركة بأنها ستتابع هذا الاعتداء من خلال محاميي الشركة مع كافة الجهات ذات العلاقة ، محذرة من الوقت ذاته الاستمرار بالاستفراد بموظفيها العاملين في الميدان من خلال شرطة الاحتلال التي اعتدت على أكثر من طاقم منذ بدء الحرب على غزة .
كما وجهت الإدارة العامة للشركة الشكر والتقدير لكافة موظفيها العاملين في الميدان والذين يقومون بعملهم على أكمل وجه في ظل الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد ، وهو ما يعكس تفانئ وانتماء موظفيها لشركتهم وأيضا لاصرارهم على استمرار تقديم الخدمات لكافة الموظفين وعدم التسبب بقطع التيار الكهربائي عن أيٍ من مشتركي الشركة في كافة محافظات الامتياز .
MENAFN02122023000205011050ID1107525562
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.