الإدارة العامة لشركة كهرباء القدس تستنكر اعتداء قوات الاحتلال على عدد من موظفيها

MENAFN - Palestine News Network ) القدس /PNN / استنكرت الإدارة العامة لشركة كهرباء القدسوكافة أعضاء إدارة الشركة الاعتداء الهمجي الذي قامت به قوات خاصة تابعة لشرطة الاحتلال على عدد من موظفيها العاملين في الميدان وذلك بالقرب من حاجز " حزما " شرق مدينة القدس .

وأكدت الشركة استنكارها الشديد لهذا الاعتداء الذي تم دون أي سببٍ ، حيث تم الاعتداء على اربعة من الموظفين الفنيين اثناء عودتهم الى منازلهم بعد انتهاء عملهم في الشركة من قبل قوات خاصة بعد حاجز حزما، حيث تم انزالهم من المركبة بالقوة وضربهم ورش غاز الفلفل على وجوههم وتكسير المركبة بعد تفتيشها .

كما أكدت الشركة المقدسية بأنه تم نقل الزملاء الموظفين الى مشافي القدس ورام الله ، حيث تتابع حالتهم الصحية مع جهات الاختصاص ، مطمئنة في الوقت ذاته كافة الزملاء العاملين في الشركة بأنه الأوضاع الصحية للزملاء المصابين جيدة حيث يتم تقديم كافة اشكال العلاج اللازم لهم .

وقالت الشركة بأنها ستتابع هذا الاعتداء من خلال محاميي الشركة مع كافة الجهات ذات العلاقة ، محذرة من الوقت ذاته الاستمرار بالاستفراد بموظفيها العاملين في الميدان من خلال شرطة الاحتلال التي اعتدت على أكثر من طاقم منذ بدء الحرب على غزة .

كما وجهت الإدارة العامة للشركة الشكر والتقدير لكافة موظفيها العاملين في الميدان والذين يقومون بعملهم على أكمل وجه في ظل الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد ، وهو ما يعكس تفانئ وانتماء موظفيها لشركتهم وأيضا لاصرارهم على استمرار تقديم الخدمات لكافة الموظفين وعدم التسبب بقطع التيار الكهربائي عن أيٍ من مشتركي الشركة في كافة محافظات الامتياز .