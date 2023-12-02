عشرات الشهداء والجرحى في سلسلة غارات شمال ووسط قطاع غزة

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN/شنت طائرات الاحتلال الحربية، ومدفعيته، مساء اليوم السبت، سلسلة غارات عنيفة على مناطق متفرقة وواسعة من مدينة غزة، وشمال القطاع.

وأفاد مراسلوا "وفا" باستشهاد وإصابة عشرات المواطنين أغلبهم أطفال ونساء، في سلسلة غارات عنيفة وقصف مدفعي عشوائي على أحياء الشجاعية، والتفاح، والزيتون، والصبرة، والشيخ رضوان، وتل الهوا بمدينة غزة.

وأضافوا أن عشرات الجثث ملقاة في شوارع أحياء غزة، لم يتمكن أحد من انتشالها بسبب عنف القصف الإسرائيلي المتواصل على المدينة.

وأوضح شهود عيان، أن المربع السكني الذي قصفه الاحتلال في حي الشجاعية شرق غزة كان يضم 1000 شخص على الأقل، ما أدى لاستشهاد وإصابة العشرات.

وأشار الدفاع المدني في غزة إلى أن طواقمه لم تتمكن من العمل في ظل القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع، واستهدافهم بشكل مباشر، حيث قصفت مدفعية الاحتلال طواقم الدفاع المدني والطواقم الطبية التي تحاول انتشال الشهداء والجرحى من تحت أنقاض المنزل في عدة مناطق من القطاع.

وفي شمال القطاع، استهدفت طائرات الاحتلال منزلا مأهولا لعائلة البراوي في مشروع بيت لاهيا السكني، ما أدى لاستشهاد وإصابة عشرات المواطنين.

كما قصفت طائرات الاحتلال محيط مستشفى كمال عداون شمال قطاع غزة.

ووسط القطاع، أفادت مصادر طبية، بوصول عدد من الاصابات إلى مستشفى شهداء الأقصى جراء قصف طائرات الاستطلاع مجموعة من المواطنين في المغازي.

وكانت قوات الاحتلال ارتكبت اليوم مجرة جديدة في مخيم جباليا، حيث استشهد نحو 100 مواطن جراء قصف صاروخي استهدف بناية سكنية تعود لعائلة آل عبيد على رؤوس ساكنيها في مخيم جباليا، وأصيب العشرات، ولا يزال هناك مفقودون تحت الأنقاض.

وهذه ليست المجزرة الأولى التي يرتكبها الاحتلال بحق الآمنين في منازلهم، والنازحين في مدارس الايواء، سواء في جباليا، أو في أنحاء متفرقة في محافظات قطاع غزة.

وارتفعت حصيلة الشهداء منذ انتهاء الهدنة الإنسانية صباح يوم الجمعة إلى أكثر من 200 شهيد ومئات الجرحى.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، استشهد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، إضافة إلى أكثر من 37 ألف جريح، في حصيلة غير نهائية.

وما زال الآلاف من المواطنين في عداد المفقودين، يرجّح أن يكون غالبيتهم قد استشهدوا تحت أنقاض منازلهم، ولم تستطع طواقم الإسعاف والإنقاذ من انتشالهم حتى اللحظة.



