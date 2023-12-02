استشهاد مواطن متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال قرب بلدة تل غرب نابلس

استشهاد مواطن متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال قرب بلدة تل غرب نابلس
التاريخ
12/2/2023 2:11:51 PM
(MENAFN
- Palestine News Network )
نابلس /PNN / أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم السبت، عن استشهاد مواطن متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب بلدة تل غرب نابلس.
وكانت قوات الاحتلال، قد اطلقت النار على مواطنة -لم تعرف هويته بعد- قرب بلدة تل قرب عند حاجز "المربعة" ومنعت طواقم الإسعاف الفلسطيني من الوصول إليه، قبل أن تعتقله وهو مصاب، وأعلن عن استشهاده في وقت لاحق.
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