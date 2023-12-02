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لولا يطالب قادة العالم بالالتزام بقضايا المناخ

12/2/2023 2:10:13 PM
(MENAFN- Brazil-Arab News Agency (ANBA)) Bruna Garcia Fonseca
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دبي – انتقد الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، قادة العالم لعدم التزامهم بالقضايا المناخية المتَّفق عليها، وذلك في دبي، يوم الجمعة (01) أثناء كلمته في افتتاح مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ“كوب28′′، وفي الجلسة الافتتاحية للقسم رفيع المستوى المخصّص لرؤساء الدول وحكومات“كوب28”. وقال مُندّدًا:“لقد تعب الكوكب من عدم الالتزام باتفاقيات المناخ، من تجاهل الأهداف الخاصة بتقليل انبعاثات الكربون، من عدم وصول المساعدات المالية للدول الفقيرة، ومن الخطب الرنّانة والخاوية. ونحتاج إلى تحرّكات فعلية”.

في هذا السياق أيضًا، استفسر الرئيس لولا عن عدد القادة العالميين الملتزمين بشكلٍ فعليٍّ بإنقاذ الكوكب، خاصَّة وأنَّ العالم قد أنفق في العام الماضي وحده أكثر من



لولا مع غوتيريش وآل نهيان.

2 تريليون دولار على الأسلحة. وبهذا الشأن، أفاد:“بدلاً من توحيد الجهود، يشنُّ العالم حروبًا، ويكرِّس التفرقة، ويعمِّق من شدَّة الفقر والتفاوتات بأشكالها”.

وأضاف:“من غير المقبول أن يبقى وعدُ الدّول المتقدِّمة بتقديم 100 مليار دولار سنويًا، مجرَّدَ حبرٍ على ورق، في حين بلغت النفقات العسكرية وحدها في عام 2021 مبلغ 2.22 تريليون دولار. [...] كان من المُمكن أن يُستثمَر هذا المبلغ في مكافحة الجوع ومواجهة التَّغيرات المناخية”.

كما أفاد لولا بأنّ 1% من أغنياء العالم يطلقون نفس حجم انبعاثات الكربون الذي يطلقه 66% من السكّان ككلّ. وطرح تساؤلاتٍ عن تأثير النزاعات على المناخ والظلم الذي تُسبِّبه الحروب. حيث قال:“كم طنًا من غاز ثاني أكسيد الكربون يتم إطلاقها من الصواريخ التي تعبر السماء وتسقط على المدنيين الأبرياء، خاصةً الأطفال والنساء الذين يعانون من الجوع؟ إنّ ضريبة تغيّر المناخ ليست نفسها بالنسبة للجميع، ولقد وصلت أولاً إلى من هم أكثر فقرًا”.

صندوق الخسائر والأضرار

بالإضافة إلى الرئيس البرازيلي لولا، تحدَّث في الافتتاح رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الذي قدَّم التهاني لبداية المؤتمر الثامن والعشرون بشأن تغير المناخ، الذي بدأ يوم الخميس (30 نوفمبر/تشرين الثاني)، بالإعلان عن اتفاقٍ تاريخيٍّ لاستثمار بلغت قيمته 420 مليون دولار بغرض دعم الدول الأكثر تأثرًا بالأزمة المناخية. و من المقرّر أن يُسهم الاتحاد الأوروبي بمبلغ 246 مليون دولار، ودولة الإمارات العربية المتحدة بمبلغ 100 مليون دولار، والولايات المتحدة بمبلغ 17.5 مليون دولار، بالإضافة إلى مُساهمات من دول أخرى. وعلى الرغم من ذلك، اعتُبِرَت هذه القيم متواضعة نسبةً لما ينبغي استثماره لهذا الهدف.

ترجمته من البرتغالية: يارا عثمان.

كوب28/كريستوف فيزو كوب28/كريستوف فيزو

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