92.2% نموا بصافى أرباح ثروة للتأمين العام المالى الماضى

MENAFN - Al-Borsa News) حققت شركة ثروة للتأمين نموا فى صافى الأرباح بعد خصم الضرائب بنسبة 92.2% خلال العام المالى الماضى، لتسجل 27 مليون جنيه.

واعتمدت الجمعية العمومية لشركة ثروة للتأمين، إحدى شركات مجموعة كونتكت المالية القابضة، القوائم المالية للعام المالى 2022-2023.

موضوعات“اقتصادية القناة” تعرض فرص ومزايا الاستثمار بالمنطقة خلال“COP28” الصحة: إجراءات جديدة لتيسير الاستفادة من خدمات العلاج على نفقة الدولة “وثاق للتأمين التكافلى” ترفع رأسمالها المدفوع إلى 400 مليون جنيه

وقالت الشركة، إن الأقساط المكتتبة خلال العام المالى الماضى بلغت نحو 619.2 مليون جنيه، بزيادة تقترب من 179 مليون جنيه، مقارنة بالعام المالى 2021-2022، بنسبة نمو تتجاوز 40.5%.

فى المقابل؛ ارتفعت فاتورة التعويضات بنسبة 11.9% خلال العام المالى الماضى، مقارنة بالعام المالى 2021-2022، لتسجل 190.7 مليون جنيه.

كما بلغ فائض النشاط بالشركة، والذى يمثل مجموع الأرباح الفنية وعوائد الاستثمار، نحو 38.1 مليون جنيه بنمو تجاوز 66.6%، وقفز إجمالى أصول الشركة إلى 758.3 مليون جنيه، بارتفاع نسبته 57.6%.

وقال أحمد خليفة، العضو المنتدب لشركة“ثروة للتأمين”، إن الشركة منذ بدايتها فى السوق وضعت استراتيجية تعتمد على تقديم خدمة مختلفة بنشاط الممتلكات بما يتلاءم مع احتياجات العملاء التأمينية وظروفهم المالية.

وأضاف خليفة، أن المنتجات التى تقدمها“ثروة للتأمين” تتسم بالمرونة التى تلبى كافة الاحتياجات وتنويعاتها فضلا عن تعزيز كفاءة الخدمة خاصة التعويضات المسددة باعتبارها المعيار الذى يقيس عليه العميل مستوى شركة التأمين.

وقال سعيد زعتر، الرئيس التنفيذى لمجموعة كونتكت المالية القابضة، إن شركة“ثروة للتأمين” استطاعت خلال سنوات قليلة لا تتجاوز 4 سنوات من تواجدها فى السوق المصرية من تحقيق إنجازات على المستوى المالى والفنى.

وأضاف أن الشركة نجحت فى أن تكون الشركة الأسرع نموًا وديناميكية لعام 2022، بسبب حُسن استثمار الأدوات وتعزيز قدرات العاملين.