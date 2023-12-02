92.2% نموا بصافى أرباح ثروة للتأمين العام المالى الماضى

(MENAFN
- Al-Borsa News)
حققت شركة ثروة للتأمين نموا فى صافى الأرباح بعد خصم الضرائب بنسبة 92.2% خلال العام المالى الماضى، لتسجل 27 مليون جنيه.
واعتمدت الجمعية العمومية لشركة ثروة للتأمين، إحدى شركات مجموعة كونتكت المالية القابضة، القوائم المالية للعام المالى 2022-2023.
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وقالت الشركة، إن الأقساط المكتتبة خلال العام المالى الماضى بلغت نحو 619.2 مليون جنيه، بزيادة تقترب من 179 مليون جنيه، مقارنة بالعام المالى 2021-2022، بنسبة نمو تتجاوز 40.5%.
فى المقابل؛ ارتفعت فاتورة التعويضات بنسبة 11.9% خلال العام المالى الماضى، مقارنة بالعام المالى 2021-2022، لتسجل 190.7 مليون جنيه.
كما بلغ فائض النشاط بالشركة، والذى يمثل مجموع الأرباح الفنية وعوائد الاستثمار، نحو 38.1 مليون جنيه بنمو تجاوز 66.6%، وقفز إجمالى أصول الشركة إلى 758.3 مليون جنيه، بارتفاع نسبته 57.6%.
وقال أحمد خليفة، العضو المنتدب لشركة“ثروة للتأمين”، إن الشركة منذ بدايتها فى السوق وضعت استراتيجية تعتمد على تقديم خدمة مختلفة بنشاط الممتلكات بما يتلاءم مع احتياجات العملاء التأمينية وظروفهم المالية.
وأضاف خليفة، أن المنتجات التى تقدمها“ثروة للتأمين” تتسم بالمرونة التى تلبى كافة الاحتياجات وتنويعاتها فضلا عن تعزيز كفاءة الخدمة خاصة التعويضات المسددة باعتبارها المعيار الذى يقيس عليه العميل مستوى شركة التأمين.
وقال سعيد زعتر، الرئيس التنفيذى لمجموعة كونتكت المالية القابضة، إن شركة“ثروة للتأمين” استطاعت خلال سنوات قليلة لا تتجاوز 4 سنوات من تواجدها فى السوق المصرية من تحقيق إنجازات على المستوى المالى والفنى.
وأضاف أن الشركة نجحت فى أن تكون الشركة الأسرع نموًا وديناميكية لعام 2022، بسبب حُسن استثمار الأدوات وتعزيز قدرات العاملين.
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