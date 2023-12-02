رئيس الوزراء: أولوية كبيرة لتعميق المكون المحلي بمختلف الصناعات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الأولوية الكبيرة التي تعطيها الدولة المصرية لملف تعميق نسب المكون المحلي في مختلف مجالات التصنيع.
جاء ذلك خلال تفقد مدبولي لمصنع شركة“العبد” للأجهزة الكهربائية، وخط إنتاج الغسالات بالمصنع، اليوم السبت، عقب تسليمه عقود وحدات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين للمستحقين بحي الفردوس بمدينة السادات.
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واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من المهندس أحمد العبد رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب، والذي أوضح أن شركة العبد هي إحدى الشركات الرائدة في مجال الأجهزة الكهربائية المنزلية بمصر، منذ إنشائها في عام 1980، مشيرا إلى أن المساحة الكلية للمصنع تبلغ 106 آلاف متر مربع، ويعمل نحو 1000 موظف ومهندس وفني بالشركة.
وقال المهندس أحمد العبد، إن مبيعات الشركة تصل إلى 1.7 مليار جنيه سنويًّا؛ حيث تتنوع منتجاتها ما بين؛ غسالات ملابس أتوماتيك تحميل أمامي، وغسالات ملابس تحميل علوي، وأفران الطهي بالغاز، وسخانات مياه بالغاز، ومبردات مياه تحت التنفيذ.
وأكد أن المكون المحلي في تلك المنتجات يبلغ نسبًا متقدمة، حيث يصل إلى نحو 85% في أفران الغاز، و70% في غسالات الملابس، وأكثر من 50% في سخانات المياه.
ونوّه رئيس مجلس إدارة الشركة، إلى وجود عدة مشروعات تحت التنفيذ، ومنها: تصنيع منتجات جديدة من غسالات الملابس باستثمارات 2 مليون دولار ومتوقع بدء إنتاجها في منتصف عام 2024، وتصنيع مبردات المياه باستثمارات 250 ألف دولار ومقرر بدء الإنتاج في أبريل 2024 أيضًا، وكذا تركيب وحدة تعمل بالطاقة الشمسية قدرة 500 كيلو وات/ ساعة بإجمالي استثمارات 20 مليون جنيه.
وأشار إلى أن الشركة تحرص على تغطية السوق المحلية وتوفير فائض للتصدير؛ حيث تصدِّر“العبد” إلى دول: الأردن، لبنان، اليمن، العراق، السودان، وتونس.
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