رئيس الوزراء: أولوية كبيرة لتعميق المكون المحلي بمختلف الصناعات

MENAFN - Al-Borsa News) أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الأولوية الكبيرة التي تعطيها الدولة المصرية لملف تعميق نسب المكون المحلي في مختلف مجالات التصنيع.

جاء ذلك خلال تفقد مدبولي لمصنع شركة“العبد” للأجهزة الكهربائية، وخط إنتاج الغسالات بالمصنع، اليوم السبت، عقب تسليمه عقود وحدات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين للمستحقين بحي الفردوس بمدينة السادات.

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واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من المهندس أحمد العبد رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب، والذي أوضح أن شركة العبد هي إحدى الشركات الرائدة في مجال الأجهزة الكهربائية المنزلية بمصر، منذ إنشائها في عام 1980، مشيرا إلى أن المساحة الكلية للمصنع تبلغ 106 آلاف متر مربع، ويعمل نحو 1000 موظف ومهندس وفني بالشركة.

وقال المهندس أحمد العبد، إن مبيعات الشركة تصل إلى 1.7 مليار جنيه سنويًّا؛ حيث تتنوع منتجاتها ما بين؛ غسالات ملابس أتوماتيك تحميل أمامي، وغسالات ملابس تحميل علوي، وأفران الطهي بالغاز، وسخانات مياه بالغاز، ومبردات مياه تحت التنفيذ.

وأكد أن المكون المحلي في تلك المنتجات يبلغ نسبًا متقدمة، حيث يصل إلى نحو 85% في أفران الغاز، و70% في غسالات الملابس، وأكثر من 50% في سخانات المياه.

ونوّه رئيس مجلس إدارة الشركة، إلى وجود عدة مشروعات تحت التنفيذ، ومنها: تصنيع منتجات جديدة من غسالات الملابس باستثمارات 2 مليون دولار ومتوقع بدء إنتاجها في منتصف عام 2024، وتصنيع مبردات المياه باستثمارات 250 ألف دولار ومقرر بدء الإنتاج في أبريل 2024 أيضًا، وكذا تركيب وحدة تعمل بالطاقة الشمسية قدرة 500 كيلو وات/ ساعة بإجمالي استثمارات 20 مليون جنيه.

وأشار إلى أن الشركة تحرص على تغطية السوق المحلية وتوفير فائض للتصدير؛ حيث تصدِّر“العبد” إلى دول: الأردن، لبنان، اليمن، العراق، السودان، وتونس.