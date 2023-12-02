الحكومة توافق على تخصيص أراضى لتوسعات مصنع ريتش لاند للصناعات الغذائية

MENAFN - Al-Borsa News) كلف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بتوفير 20 ألف متر مربع لتنفيذ توسعات مصنع“ريتش لاند للصناعات الغذائية” فى مدينة السادات.

وتفقد رئيس الوزراء، مصنع“ريتش لاند للصناعات الغذائية” ضمن جولته التى بدأها بمدينة السادات اليوم، واستمع إلى شرح من أحمد عبد القادر، رئيس مجلس إدارة شركة“ريتش لاند”، حيث أوضح أن الشركة تعمل فى تطوير وإنتاج المنتجات الغذائية المحفوظة، مثل: الفاكهة، والخضراوات، والبقوليات، والزيتون، وغيرها من المنتجات الغذائية الجاهزة للاستعمال.

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وأضاف عبد القادر: تأسست شركة ريتش لاند للصناعات الغذائية برأس مال مرخص به بقيمة 100 مليون جنيه بنهاية عام 2021.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة، إن“ريتش لاند” بدأت نشاطها خلال شهر مايو الماضي، وتبلغ الطاقة الإنتاجية لمصنع السادات 500 طن، ويقع المصنع على مساحة تزيد على 2000 متر مربع.

وأوضح أن مبيعات الشركة وتعاقداتها خلال الفترة من مارس-أكتوبر 2023 بلغت 4 ملايين دولار وتستهدف الوصول إلى 20 مليون دولار بنهاية 2024.

وقال معاذ سيف الدين، مدير عام الشركة، إن مصنع“ريتش لاند للصناعات الغذائية” يُصدِّر 350 طنا من بين جملة إنتاجه إلى العديد من دول العالم فى أوروبا والشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية وأسيا وأمريكا الشمالية، فضلًا عن الحصة المخصصة للسوق المصرية.

وأوضح أن الشركة تستهدف إقامة مصنع لإنتاج جميع أنواع المركزات بكافة الإنواع (سائل – بودر – صوصات)، وهو ما استجاب له رئيس الوزراء، حيث كلف وزير الإسكان بسرعة توفير 20 ألف متر مربع من الأراضى، تلبية لطلبهم.

وتعد شركة“ريتش لاند للصناعات الغذائية” إحدى شركات مجموعة المنيرى والتى تعمل فى مجال الصناعات الغذائية والتنمية الزراعية منذ أكثر من 30 عاما ويبلغ إجمالى استثمارات المجموعة أكثر من 2 مليار جنيه برأس مال مصرى 100%.

وبلغت قيمة صادرات المجموعة لدول العالم 25 مليون دولار خلال عام 2023 وتستهدف المجموعة أن تصل قيمة التصدير إلى 40 مليون دولار بنهاية عام 2024، كما تستهدف ضخ استثمارات جديدة فى المجال الصناعى والزراعى خلال العامين القادمين تصل 2 مليار جنيه.