الحكومة توافق على تخصيص أراضى لتوسعات مصنع ريتش لاند للصناعات الغذائية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
كلف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بتوفير 20 ألف متر مربع لتنفيذ توسعات مصنع“ريتش لاند للصناعات الغذائية” فى مدينة السادات.
وتفقد رئيس الوزراء، مصنع“ريتش لاند للصناعات الغذائية” ضمن جولته التى بدأها بمدينة السادات اليوم، واستمع إلى شرح من أحمد عبد القادر، رئيس مجلس إدارة شركة“ريتش لاند”، حيث أوضح أن الشركة تعمل فى تطوير وإنتاج المنتجات الغذائية المحفوظة، مثل: الفاكهة، والخضراوات، والبقوليات، والزيتون، وغيرها من المنتجات الغذائية الجاهزة للاستعمال.
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وأضاف عبد القادر: تأسست شركة ريتش لاند للصناعات الغذائية برأس مال مرخص به بقيمة 100 مليون جنيه بنهاية عام 2021.
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة، إن“ريتش لاند” بدأت نشاطها خلال شهر مايو الماضي، وتبلغ الطاقة الإنتاجية لمصنع السادات 500 طن، ويقع المصنع على مساحة تزيد على 2000 متر مربع.
وأوضح أن مبيعات الشركة وتعاقداتها خلال الفترة من مارس-أكتوبر 2023 بلغت 4 ملايين دولار وتستهدف الوصول إلى 20 مليون دولار بنهاية 2024.
وقال معاذ سيف الدين، مدير عام الشركة، إن مصنع“ريتش لاند للصناعات الغذائية” يُصدِّر 350 طنا من بين جملة إنتاجه إلى العديد من دول العالم فى أوروبا والشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية وأسيا وأمريكا الشمالية، فضلًا عن الحصة المخصصة للسوق المصرية.
وأوضح أن الشركة تستهدف إقامة مصنع لإنتاج جميع أنواع المركزات بكافة الإنواع (سائل – بودر – صوصات)، وهو ما استجاب له رئيس الوزراء، حيث كلف وزير الإسكان بسرعة توفير 20 ألف متر مربع من الأراضى، تلبية لطلبهم.
وتعد شركة“ريتش لاند للصناعات الغذائية” إحدى شركات مجموعة المنيرى والتى تعمل فى مجال الصناعات الغذائية والتنمية الزراعية منذ أكثر من 30 عاما ويبلغ إجمالى استثمارات المجموعة أكثر من 2 مليار جنيه برأس مال مصرى 100%.
وبلغت قيمة صادرات المجموعة لدول العالم 25 مليون دولار خلال عام 2023 وتستهدف المجموعة أن تصل قيمة التصدير إلى 40 مليون دولار بنهاية عام 2024، كما تستهدف ضخ استثمارات جديدة فى المجال الصناعى والزراعى خلال العامين القادمين تصل 2 مليار جنيه.
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