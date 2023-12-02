المصرى للتأمين يناقش تحديات التغطيات الزراعية فى إفريقيا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ناقش الاتحاد المصرى للتأمين خلال الندوة التدريبية التى نظمها بالتعاون مع أكاديمية الشركة المركزية لإعادة التأمين بالمغرب، تحديات ومخاطر التأمين الزراعى فى القارة الإفريقية.
وقال الاتحاد، خلال نشرته الدورية، إن حجم أقساط التأمين الزراعى فى قارة إفريقيا بلغ نحو 300 مليون دولار بنهاية عام 2020.
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وأضاف الاتحاد، أن منطقتى جنوب وشرق إفريقيا تسهمان بأكثر من 80% من حجم أقساط التأمين فى القارة.
وتتمتع منطقة جنوب إفريقيا بأطول تجربة فى التأمين الزراعى حيث بدأت فى أوائل القرن العشرين.
وأوضح الاتحاد، أن تغطيات التأمين الزراعى التى توفرها شركات التأمين تتنوع ما بين التأمين متعدد المخاطر على المحاصيل، وتأمين الماشية، وتأمين سلاسل القيمة المتخصصة مثل مزارع الزهور والفاكهة.
وكشف الاتحاد، أن الزراعة تعد مصدر العيش لنحو 770 مليون شخص بالقارة الإفريقية يمثلون ثلثى مجموع السكان البالغ 1.16 مليار نسمة، كما يأتى حوالى ثلث الناتج المحلى الإجمالى للقارة الإفريقية من الزراعة.
وتساهم إفريقيا بنسبة 2% من الصادرات الزراعية العالمية كما تتمتع 9 دول من بين 44 دولة فى منطقة جنوب الصحراء الكبرى بإمكانية زيادة الإنتاجية الزراعية بنسبة 60%.
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