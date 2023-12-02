المصرى للتأمين يناقش تحديات التغطيات الزراعية فى إفريقيا

MENAFN - Al-Borsa News) ناقش الاتحاد المصرى للتأمين خلال الندوة التدريبية التى نظمها بالتعاون مع أكاديمية الشركة المركزية لإعادة التأمين بالمغرب، تحديات ومخاطر التأمين الزراعى فى القارة الإفريقية.

وقال الاتحاد، خلال نشرته الدورية، إن حجم أقساط التأمين الزراعى فى قارة إفريقيا بلغ نحو 300 مليون دولار بنهاية عام 2020.

موضوعاتالحكومة توافق على تخصيص أراضى لتوسعات مصنع“ريتش لاند للصناعات الغذائية” رئيس الوزراء: أولوية كبيرة لتعميق المكون المحلي بمختلف الصناعات 92.2% نموا بصافى أرباح“ثروة للتأمين” العام المالى الماضى

وأضاف الاتحاد، أن منطقتى جنوب وشرق إفريقيا تسهمان بأكثر من 80% من حجم أقساط التأمين فى القارة.

وتتمتع منطقة جنوب إفريقيا بأطول تجربة فى التأمين الزراعى حيث بدأت فى أوائل القرن العشرين.

وأوضح الاتحاد، أن تغطيات التأمين الزراعى التى توفرها شركات التأمين تتنوع ما بين التأمين متعدد المخاطر على المحاصيل، وتأمين الماشية، وتأمين سلاسل القيمة المتخصصة مثل مزارع الزهور والفاكهة.

وكشف الاتحاد، أن الزراعة تعد مصدر العيش لنحو 770 مليون شخص بالقارة الإفريقية يمثلون ثلثى مجموع السكان البالغ 1.16 مليار نسمة، كما يأتى حوالى ثلث الناتج المحلى الإجمالى للقارة الإفريقية من الزراعة.

وتساهم إفريقيا بنسبة 2% من الصادرات الزراعية العالمية كما تتمتع 9 دول من بين 44 دولة فى منطقة جنوب الصحراء الكبرى بإمكانية زيادة الإنتاجية الزراعية بنسبة 60%.