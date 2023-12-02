رئيس الوزراء يتفقد مصنع فورتكس للنسجيات بمدينة السادات

MENAFN - Al-Borsa News) تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال جولته اليوم بمدينة السادات، مصنع“الشركة الرباعية فورتكس للنسجيات”.

وتضمنت جولة رئيس الوزراء في المصنع المرور على خطوط الإنتاج المختلفة والتي تشمل مختلف مراحل العملية الإنتاجية بدءًا من إنتاج الغزول حتى خروج المنتج في صورته النهائية.

موضوعاترئيس الوزراء يتفقد مُجمع“الدولية لتكرير وتعبئة الزيوت” بمدينة السادات “المصرى للتأمين” يناقش تحديات التغطيات الزراعية فى إفريقيا الحكومة توافق على تخصيص أراضى لتوسعات مصنع“ريتش لاند للصناعات الغذائية”

وفي بداية الجولة، قال محمد شربات، رئيس مجلس إدارة الشركة إن“فورتكس للنسجيات” هي إحدى الشركات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط في الصناعات النسيجية فهي تضم حلقة إنتاجية متكاملة تبدأ من بالة القطن المحلوج وتنتهي بالقماش المحضر الجاهز للتفصيل، من خلال عمليات الغزل والنسيج والصباغة والتحضير عبر اعتمادها على خطوط إنتاجية متقدمة.

وأشار إلى أن المصنع تأسس عام 1997 باستثمارات سورية تركية، موضحا أن المصنع ينتج ما يزيد على 90 مليون متر طولي من الأقمشة -جينز جبردين- سنويا وحوالي 50 ألف طن من الغزول سنويا.

وأضاف:“يعمل بالشركة حوالي 4 آلاف عامل، بحجم استثمارات تزيد على 200 مليون دولار تقريبا، ويتم تصدير أقمشة الجينز والجبردين الى جميع اسواق أوروبا وأفريقيا واسيا بجانب السوق المحلية المصرية”.

وتابع أن صادرات الشركة عام 2022 بلغت حوالى 100 مليون دولار، مشيرا إلى أنه جار حاليًا التوسع في مصنعين آخرين بمدينة السادات، باستثمارات تُقدر بـ3.7 مليار جنيه، ومن المتوقع أن تبلغ صادرات هذه التوسعات نحو 200 مليون دولار سنويًا، وتوفير ما يزيد على 1500 فرصة عمل.

من جانبه، أشاد رئيس الوزراء بحجم الاستثمارات، وجودة الإنتاج، مؤكدا ترحيبه بالتوسعات الجديدة للمصنع، قائلا: الحكومة داعمة لأى استثمارات وتوسعات جديدة فى قطاع الصناعة، سواء التى توفر المنتجات للسوق المحلية، أو للتصدير.