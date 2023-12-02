رئيس الوزراء: حوافز لقطاع الصناعة وتذليل أى عقبة تواجه المستثمرين

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه لا سبيل أمام الدولة المصرية فى الفترة القادمة سوى التركيز على قطاع الصناعة، فهو شغلها الشاغل، عبر منحه حوافز ومزايا والأهم التدخل لتذليل أى عقبة تواجه أى مستثمر، وتشجيع الناجح الذى يريد التوسع على هذا التوجه.
وأضاف رئيس الوزراء، فى تصريحات عقب جولته اليوم بمدينتى السادات وحدائق أكتوبر، أن هذا هو دور الدولة التى تتابع بصورة دائمة كل الناجحين والجادين من أجل تمكينهم من التوسع وتحقيق نجاحات أكبر.
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وتابع مدبولى:“خلال الفترة القادمة سنكون متواجدين فى كل محافظات مصر، لنتابع كل المشروعات التنموية التى تنفذها الدولة المصرية، ونُشجع القطاع الخاص لاسيما فى قطاع الصناعة، على الانطلاق بصورة كبيرة جداً، وتولّى القيادة فى هذا القطاع المهم جدا للاقتصاد المصرى”.
وقال إن جولته اليوم تضمنت تفقد 4 مصانع فى مدينة السادات، تُغطى أكثر من قطاع، بداية من الأجهزة المنزلية، ثم الأغذية، وكذا زيوت الطعام، وأخيراً الغزل والنسيج، لافتاً إلى أن هذه المصانع بدأت العمل خلال الفترة السابقة، وتساهم فى تشغيل الآلاف من شبابنا، والأهم أن لديها جميعها خططاً للتوسع والتصدير وزيادة المكون المحلى.
وأضاف مدبولى أنه فيما يخص الأجهزة المنزلية، فإن المُنتجات التى تم مشاهدتها خلال الزيارة، تضم مكونا محليا يتراوح ما بين 75% و90%، وبالنسبة لموضوع الغذاء، اعتبر أن المشروع الذى تم تفقده اليوم مُثير للاهتمام، حيث نفذه مجموعة شباب فكروا بصورة إبداعية، خارج نطاق المنتجات التقليدية، ونفذوا منتجات تُلبى احتياجات الأسر الجديدة.
وأوضح أن الأهم أن بقية المصانع، هى مَزيجٌ بين استثمارات أجنبية مباشرة واستثمار وطنى، مؤكداً أن هذا هو التوجه الذى تحرص عليه الدولة، حيث تسعى وراء كل مصنعٍ جاد، للتعرف على مطالبه وتلبيتها ومعرفة خططه. اقرأ أيضا: رئيس الوزراء: أولوية كبيرة لتعميق المكون المحلي بمختلف الصناعات
وأشار إلى أن أحد مصانع اليوم كان يطلبُ أرضاً للتوسع وتنفيذ مرحلة جديدة، وتم على الفور أثناء التواجد به، التوجيه بتخصيص أرض مجاورة للمصنع لتنفيذ هذا التوسع.
وقال رئيس الوزراء، إن الجولة تضمنت تفقد الوحدات السكنية فى حى الفردوس بمدينة السادات التى يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية“سكن لكل المصريين” وبرنامج المليون وحدة سكنية الذى بدأ تنفيذه منذ عام 2014-2015 لتخصيص وحدات لشبابنا والأسر محدودة الدخل.
وتابع:“اليوم أشعر بسعادة بالغة بأنه جار تنفيذ آخر مجموعة من المليون وحدة سكنية، ونحن لا نتحدث عن مجرد وحدات وإنما مجتمع متكامل بما فى ذلك أعمال التنسيق العام والخدمات المُقدمة على أعلى مستوى والمدارس والملاعب والوحدات الصحية والوحدات التجارية وغيرها من الخدمات التى يحتاجها المواطن وتضمن جودة حياة له ولأبنائه”.
وأضاف:“نحن نتحدث عن مليون وحدة سكنية فقط فى هذا المحور، بالإضافة إلى نحو 300 ألف وحدة سكنية تم تنفيذها وتسليمها وهى الوحدات بديل المناطق غير الآمنة والعشوائيات، فضلًا عن المشروعات التى يتم تنفيذها ضمن مبادرات رئاسية أخرى مثل إسكان عواصم المحافظات وكذا الوحدات التى تبنيها الدولة للفئات المتوسطة وفوق المتوسطة”.
وقال رئيس الوزراء:“يتم اليوم جنى ثمار هذا البرنامج، وأنه مستمر ولن يتوقف مع الوصول إلى مليون وحدة سكنية، بل على العكس، سيظل الجهد متواصلا لتحقيق الهدف الذى طالما أكدت عليه القيادة السياسية، وهو سعيها للوصول إلى أى مواطن يتقدم لوحدة سكنية حتى يمكنه الحصول عليها”.
وأشار إلى أن ذلك يتطلب جهداً كبيراً، لكون البناء يتم فى كافة ربوع الجمهورية وبكل محافظات مصر، موضحاً أن موقع حدائق أكتوبر وحده يشمل 147 ألف وحدة، حيث من المقرر أن يستوعب نحو 600 ألف مواطن بهذه المدينة فقط، بالقياس على 4 أفراد للأسرة الواحدة.
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