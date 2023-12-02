رئيس الوزراء: حوافز لقطاع الصناعة وتذليل أى عقبة تواجه المستثمرين

MENAFN - Al-Borsa News) قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه لا سبيل أمام الدولة المصرية فى الفترة القادمة سوى التركيز على قطاع الصناعة، فهو شغلها الشاغل، عبر منحه حوافز ومزايا والأهم التدخل لتذليل أى عقبة تواجه أى مستثمر، وتشجيع الناجح الذى يريد التوسع على هذا التوجه.

وأضاف رئيس الوزراء، فى تصريحات عقب جولته اليوم بمدينتى السادات وحدائق أكتوبر، أن هذا هو دور الدولة التى تتابع بصورة دائمة كل الناجحين والجادين من أجل تمكينهم من التوسع وتحقيق نجاحات أكبر.

موضوعاترئيس الوزراء يتفقد مصنع“فورتكس للنسجيات” بمدينة السادات رئيس الوزراء يتفقد مُجمع“الدولية لتكرير وتعبئة الزيوت” بمدينة السادات “المصرى للتأمين” يناقش تحديات التغطيات الزراعية فى إفريقيا

وتابع مدبولى:“خلال الفترة القادمة سنكون متواجدين فى كل محافظات مصر، لنتابع كل المشروعات التنموية التى تنفذها الدولة المصرية، ونُشجع القطاع الخاص لاسيما فى قطاع الصناعة، على الانطلاق بصورة كبيرة جداً، وتولّى القيادة فى هذا القطاع المهم جدا للاقتصاد المصرى”.

وقال إن جولته اليوم تضمنت تفقد 4 مصانع فى مدينة السادات، تُغطى أكثر من قطاع، بداية من الأجهزة المنزلية، ثم الأغذية، وكذا زيوت الطعام، وأخيراً الغزل والنسيج، لافتاً إلى أن هذه المصانع بدأت العمل خلال الفترة السابقة، وتساهم فى تشغيل الآلاف من شبابنا، والأهم أن لديها جميعها خططاً للتوسع والتصدير وزيادة المكون المحلى.

وأضاف مدبولى أنه فيما يخص الأجهزة المنزلية، فإن المُنتجات التى تم مشاهدتها خلال الزيارة، تضم مكونا محليا يتراوح ما بين 75% و90%، وبالنسبة لموضوع الغذاء، اعتبر أن المشروع الذى تم تفقده اليوم مُثير للاهتمام، حيث نفذه مجموعة شباب فكروا بصورة إبداعية، خارج نطاق المنتجات التقليدية، ونفذوا منتجات تُلبى احتياجات الأسر الجديدة.

وأوضح أن الأهم أن بقية المصانع، هى مَزيجٌ بين استثمارات أجنبية مباشرة واستثمار وطنى، مؤكداً أن هذا هو التوجه الذى تحرص عليه الدولة، حيث تسعى وراء كل مصنعٍ جاد، للتعرف على مطالبه وتلبيتها ومعرفة خططه.

وأشار إلى أن أحد مصانع اليوم كان يطلبُ أرضاً للتوسع وتنفيذ مرحلة جديدة، وتم على الفور أثناء التواجد به، التوجيه بتخصيص أرض مجاورة للمصنع لتنفيذ هذا التوسع.

وقال رئيس الوزراء، إن الجولة تضمنت تفقد الوحدات السكنية فى حى الفردوس بمدينة السادات التى يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية“سكن لكل المصريين” وبرنامج المليون وحدة سكنية الذى بدأ تنفيذه منذ عام 2014-2015 لتخصيص وحدات لشبابنا والأسر محدودة الدخل.

وتابع:“اليوم أشعر بسعادة بالغة بأنه جار تنفيذ آخر مجموعة من المليون وحدة سكنية، ونحن لا نتحدث عن مجرد وحدات وإنما مجتمع متكامل بما فى ذلك أعمال التنسيق العام والخدمات المُقدمة على أعلى مستوى والمدارس والملاعب والوحدات الصحية والوحدات التجارية وغيرها من الخدمات التى يحتاجها المواطن وتضمن جودة حياة له ولأبنائه”.

وأضاف:“نحن نتحدث عن مليون وحدة سكنية فقط فى هذا المحور، بالإضافة إلى نحو 300 ألف وحدة سكنية تم تنفيذها وتسليمها وهى الوحدات بديل المناطق غير الآمنة والعشوائيات، فضلًا عن المشروعات التى يتم تنفيذها ضمن مبادرات رئاسية أخرى مثل إسكان عواصم المحافظات وكذا الوحدات التى تبنيها الدولة للفئات المتوسطة وفوق المتوسطة”.

وقال رئيس الوزراء:“يتم اليوم جنى ثمار هذا البرنامج، وأنه مستمر ولن يتوقف مع الوصول إلى مليون وحدة سكنية، بل على العكس، سيظل الجهد متواصلا لتحقيق الهدف الذى طالما أكدت عليه القيادة السياسية، وهو سعيها للوصول إلى أى مواطن يتقدم لوحدة سكنية حتى يمكنه الحصول عليها”.

وأشار إلى أن ذلك يتطلب جهداً كبيراً، لكون البناء يتم فى كافة ربوع الجمهورية وبكل محافظات مصر، موضحاً أن موقع حدائق أكتوبر وحده يشمل 147 ألف وحدة، حيث من المقرر أن يستوعب نحو 600 ألف مواطن بهذه المدينة فقط، بالقياس على 4 أفراد للأسرة الواحدة.