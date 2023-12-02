هيئة الاستثمار وبنك التنمية الإفريقي ينظمان ورشة لدعم ريادة الأعمال بالأقصر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أكد نائب محافظ الأقصر محمد عبد القادر أهمية نشر ثقافة ريادة الأعمال والتي تسهم في قدرة الأشخاص على ابتكار الأفكار وتطويرها وإنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة، مشيراً إلى أن المحافظة بها فرص استثمارية واعدة من خلال المنطقة الصناعية بالبغدادي والمجمع الصناعي بالمنطقة ومشروعات النمو الأخضر صديقة البيئة.
جاء ذلك خلال تنظيم هيئة الاستثمار والمناطق الحرة والبنك الإفريقي للتنمية ورشة عمل“نشر ثقافة ريادة الأعمال بمحافظة الأقصر” وذلك في إطار مشروع تعزيز المنظومة البيئية لريادة الأعمال الممول من الإفريقي للتنمية والذي سيشمل جميع محافظات مصر في إطار التعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبنك التنمية الإفريقي لدعم ريادة الأعمال وذلك بحضور نائب محافظ الأقصر محمد عبد القادر، ورئيس قطاع تنمية الأعمال بالهيئة العامة للاستثمار مجدى النبراوي ورئيس الإدارة المركزية لريادة الأعمال ( مركز فكرتك شركتك ) حسام عبد القادر.
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واستعرض ممثلي الهيئة الجهود المبذولة في مجال نشر ثقافة وفكر ريادة الأعمال بالإضافة إلى الخدمات التي تقدمها الهيئة لرواد الأعمال والشركات الناشئة مثل إعداد دراسات الجدوي ونموذج العمل وإعداد الهياكل الإدارية بجانب تشبيك الجهات المعنية ذات الصلة، وذلك في ظل اهتمام الدولة وهيئة الاستثمار بالشباب وتوفير بيئة لأنشاء مشروعات على أرض الواقع، كما تمت الإشارة إلى وحدة ريادة الأعمال المنشاة مؤخرا بمجلس الوزراء بغرض تحسين بيئة ريادة الأعمال في مصر بما في ذلك أنشاء منصة إليكترونية تضم كافة الجهات والخدمات التي تقدم إلى رواد الأعمال والشركات الناشئة.
وقامت نائب مدير مشروع منحة نيرمين مرزوق تعزيز المنظومة البيئية لريادة الأعمال بالتعريف بأوجه الاستفادة من المنحة المقدمة من البنك الإفريقي للتنمية منها التعاقد مع شركات استشارية للأفراد الراغبين في تأسيس شركات من خلال تقديم استشارات مجانية لرواد الأعمال وإعداد الورش التدريبية مع الاستهداف الجغرافي الذي يشمل كافة محافظات مصر مع التركيز علي تمكين رائدات الأعمال.
أ ش أ
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