هيئة الاستثمار وبنك التنمية الإفريقي ينظمان ورشة لدعم ريادة الأعمال بالأقصر

MENAFN - Al-Borsa News) أكد نائب محافظ الأقصر محمد عبد القادر أهمية نشر ثقافة ريادة الأعمال والتي تسهم في قدرة الأشخاص على ابتكار الأفكار وتطويرها وإنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة، مشيراً إلى أن المحافظة بها فرص استثمارية واعدة من خلال المنطقة الصناعية بالبغدادي والمجمع الصناعي بالمنطقة ومشروعات النمو الأخضر صديقة البيئة.

جاء ذلك خلال تنظيم هيئة الاستثمار والمناطق الحرة والبنك الإفريقي للتنمية ورشة عمل“نشر ثقافة ريادة الأعمال بمحافظة الأقصر” وذلك في إطار مشروع تعزيز المنظومة البيئية لريادة الأعمال الممول من الإفريقي للتنمية والذي سيشمل جميع محافظات مصر في إطار التعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبنك التنمية الإفريقي لدعم ريادة الأعمال وذلك بحضور نائب محافظ الأقصر محمد عبد القادر، ورئيس قطاع تنمية الأعمال بالهيئة العامة للاستثمار مجدى النبراوي ورئيس الإدارة المركزية لريادة الأعمال ( مركز فكرتك شركتك ) حسام عبد القادر.

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واستعرض ممثلي الهيئة الجهود المبذولة في مجال نشر ثقافة وفكر ريادة الأعمال بالإضافة إلى الخدمات التي تقدمها الهيئة لرواد الأعمال والشركات الناشئة مثل إعداد دراسات الجدوي ونموذج العمل وإعداد الهياكل الإدارية بجانب تشبيك الجهات المعنية ذات الصلة، وذلك في ظل اهتمام الدولة وهيئة الاستثمار بالشباب وتوفير بيئة لأنشاء مشروعات على أرض الواقع، كما تمت الإشارة إلى وحدة ريادة الأعمال المنشاة مؤخرا بمجلس الوزراء بغرض تحسين بيئة ريادة الأعمال في مصر بما في ذلك أنشاء منصة إليكترونية تضم كافة الجهات والخدمات التي تقدم إلى رواد الأعمال والشركات الناشئة.

وقامت نائب مدير مشروع منحة نيرمين مرزوق تعزيز المنظومة البيئية لريادة الأعمال بالتعريف بأوجه الاستفادة من المنحة المقدمة من البنك الإفريقي للتنمية منها التعاقد مع شركات استشارية للأفراد الراغبين في تأسيس شركات من خلال تقديم استشارات مجانية لرواد الأعمال وإعداد الورش التدريبية مع الاستهداف الجغرافي الذي يشمل كافة محافظات مصر مع التركيز علي تمكين رائدات الأعمال.

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