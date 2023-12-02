إيتيدا تتعاون مع شركتين للتوسع في تصدير خدمات تصميم الإلكترونيات

MENAFN - Al-Borsa News) شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات“إيتيدا”، وشركة سينوبسيس“Synopsys” الأمريكية، وشركة“إس آي فيچين”؛ للتوسع في أنشطة تصدير خدمات تصميم الإلكترونيات وأشباه الموصلات والأنظمة المدمجة انطلاقا من مصر.

وقال أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، إنه بموجب مذكرة التفاهم، ستقوم“إيتيدا” بتقديم الدعم اللازم لشركة“سينوبسيس” الأمريكية وشريكها الاستراتيجي شركة“إس آي فيچين” لتوسيع أنشطتهما في مصر في مجال تصميم الإلكترونيات، بما فيها أنظمة الملكية الفكرية في تصميم أشباه الموصلات للدوائر الإلكترونية والأنظمة المدمجة، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية“مصر تصنع الإلكترونيات”.

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وأضاف الظاهر أن مذكرة التفاهم تنص على خلق 500 فرصة عمل جديدة للشباب المصري من الكفاءات المتخصصة خلال السنوات الثلاث المقبلة وذلك بشركة“إس آي فيچين” والتي توظف حاليا 600 مهندس مصري في إطار خطط الشركة التوسعية وأنشطتها التي تقوم بتنفيذها مع شركة“سينوبسيس” الرائدة عالميا في مجالات تقديم حلول أتمتة التصميم الإلكتروني لسوق الإلكترونيات العالمية، وتقنيات التصميم لمطوري الدوائر المتكاملة المتقدمة والأنظمة الإلكترونية.

وتابع:“في إطار مذكرة التفاهم، اتفقت الأطراف الثلاثة على التعاون لدعم“سينوبسيس” من خلال شريكها المحلي الاستراتيجي“إس آي فيچين” لتشجيع ودعم تطوير الكوادر ذات المهارات العالية، ودعم عمليات“سينوبسيس” و“إس آي فيچين” التجارية والتوسع في مصر، مما يعزز تقنيات المعلومات والاتصالات والإلكترونيات بشكل عام”.

وأضاف:“كما تشمل مجالات التعاون بموجب مذكرة التفاهم قيام شركة“سينوبسيس” من خلال شريكها الاستراتيجي في مصر شركة“إس آي فيچين” بنقل الخبرات الفنية والعمل على بناء قدرات الكوادر المصرية الشابة وتدريبها على أحدث برامج وأدوات تصميم الإلكترونيات المتطورة في سينوبسيس وذلك عبر أنشطة أكاديمية شركة“إس آي فيچين”.

وقال إن مذكرة التفاهم تنص أيضًا على أن تقوم هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات“إيتيدا” بإتاحة الوصول إلى المواهب والكوادر المؤهلة من خريجي البرامج والمبادرات التدريبية التي تشرف على تنفيذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجهاتها التابعة بالتعاون مع القطاع الخاص ومن ضمنها على سبيل المثال وليس الحصر برنامج التأهيل من أجل التوظيف (Q4E) والذي يستهدف التوسع في قاعدة المواهب والكفاءات المتخصصة في مجالات تصميم الدوائر الإلكترونية المتكاملة وأشباه الموصلات والأنظمة المدمجة ومساعدة الشركات المحلية والمتعددة الجنسيات، العاملة في السوق المصرية، للوصول إلى الكوادر المؤهلة.

ووفقًا لمذكرة التفاهم أيضًا ستقوم“إيتيدا” بتقديم الدعم اللوجستي لشركة“سينوبسيس” الأمريكية وشريكها الاستراتيجي شركة“إس آي فيچين” للاستفادة من الحوافز الحكومية المتاحة لقطاع تصميم الإلكترونيات بالإضافة إلى تقديم الدعم اللازم وإتاحة معامل التكنولوجيا المتقدمة لتطوير الرقائق والأنظمة الإلكترونية وقياسها وتوصيفها وعمل النماذج الأولية بمراكز الابتكار.

وبموجب مذكرة التفاهم، اتفقت جميع الأطراف على التعاون لدعم“سينوبسيس” من خلال شريكها المحلي الاستراتيجي“إس آي فيچين ذ.م.م” لتشجيع ودعم تطوير الكوادر ذات المهارات العالية، ودعم عمليات“سينوبسيس” و“إس آي فيچين” التجارية والتوسع في مصر، مما يعزز من القدرات الإنتاجية والتصديرية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري وتعزيز مكانة مصر على المستوى الدولي كمركز رائد لتصميم أشباه الموصلات والأنظمة الإلكترونية المبتكرة.