إكس: خسائر توقف إعلانات الشركات قد تسجل 12 مليون دولار

MENAFN - Al-Borsa News) شككت شركة“إكس” في التقارير التي أشارت أن توقف العلامات التجارية الكبرى عن الإعلانات قد يعرض منصة التواصل الاجتماعي لخسارة تصل إلى 75 مليون دولار خلال هذا الربع.

وقالت المنصة المعروفة سابقًا باسم“تويتر”، إن الانخفاض المتوقع في الإيرادات يتراوح بين 10 ملايين دولار و12 مليون دولار، بحسب صحيفة“فاينانشيال تايمز”.

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وأوضحت الشركة المملوكة للملياردير“إيلون ماسك”، أنها تعمل حاليًا على جذب الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم لدعم أعمالها الإعلانية، حيث تضاعف استثماراتها لتسهيل الإنفاق الإعلاني من قبل اللاعبين الصغار.

وقالت إنها عقدت بالفعل اتفاقيات مع أطراف ثالثة، مثل شركة التسويق الأمريكية الناشئة“جامب كرو JumpCrew”، والتي سوف تستعين بمصادر خارجية لبعض مبيعات الإعلانات لاستهداف الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

يأتي هذا بعد أن رفعت“إكس” دعوى قضائية ضد منظمة“ميديا ماترز فور أمريكا”، متهمة إياها بتشويه سمعتها بعدما نشرت تقريرًا يفيد بأن المنشورات المؤيدة للنازية كانت تظهر بجوار إعلانات العلامات التجارية الكبرى.

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