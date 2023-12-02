ديسربتيك يستثمر فى بنك إن بوكس للتوسع بخدمات التكنولوجيا المالية

(MENAFN
- Al-Borsa News) محمود: الشركة تتفاوض مع بنوك ومؤسسات مالية لتقديم العديد من الخدمات
أعلن صندوق“ديسربتيك” لرأس المال المخاطر فى مجال التكنولوجيا المالية بمصر عن استثمار استراتيجى فى“بنك إن بوكس” للخدمات الرقمية وتكنولوجيا المدفوعات غير التقليدية.
وتهدف الشراكة بين الطرفين إلى تقديم خدمات جديدة وحلول متكاملة لم تكن متاحة من قبل للبنوك وشركات التكنولوجيا المالية محليا وإقليما عن طريق مقرها الإقليمى بمصر.
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وسيعمل هذا الاستثمار أيضًا على تسهيل تواجد“بنك إن بوكس” فى أسواق جديدة وتعزيز قدراتها لتلبية الاحتياجات المتطورة لعملائها وكذلك خدمة استثمارات الصندوق فى الشركات الأخرى.
وستمكن هذه الشراكة صندوق ديسربتيك من الاستفادة من خبرة بنك إن بوكس التى تمتد لأكثر من 15 عاما فى حلول التكنولوجيا المالية والاعتماد عليها فى استثماراته الحالية والمستقبلية وتوسيع محفظتها كأول استثمار فى منصة متكاملة لمعالجة المدفوعات وتكنولوجيا البنوك الرقمية. اقرأ أيضا:“ديسربتيك” يعتزم الاستثمار في 5 شركات خلال 2023
وقال المهندس محمد عكاشة، الرئيس التنفيذى لصندوق ديسربتيك:“بهذا الاستثمار ستتخذ شركة بنك إن بوكس السوق المصرية منصة لعملياتها لتقديم الخدمات للسوقين المصرية والإقليمية ودعم توسعات الشركة خارجيا”.
وقال باسم محمود، الرئيس التنفيذى لشركة بنك إن بوكس:“ستكون خبرة ديسربتيك فى استثمارات التكنولوجيا المالية مفيدة فى مساعدتنا على تطوير منصتنا وتوسيع نطاق وصولنا إلى السوق المصرية وأسواق المنطقة”.
وأضاف أن بنك إن بوكس تقدم خدمات البنوك الرقمية المتكاملة بدءًا من تطبيقات الهاتف البنكى والإنترنت البنكى والمحافظ الإلكترونية وخدمات الترميز وخدمات أعرف عميلك الإلكترونية وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعى والعديد من الخدمات الأخرى، وكذلك خدمات الفروع المميكنة وتكنولوجيا خدمات الاتصال والتى تمكن البنوك من الاعتماد على منصة واحدة فى تقديم كافة خدمات البنوك الرقمية.
وأوضح أن بنك إن بوكس مصر تتفاوض حاليا مع عدد من البنوك والمؤسسات المالية داخل وخارج مصر لتقديم العديد من الخدمات بالاعتماد على بنيتها التحتية.
ويقدم بنك إن بوكس خدمات إدارة ونظم المراقبة والتحكم بماكينات الصراف الآلى وخدمات إدارة وقبول المعاملات على ماكينات الدفع الإلكترونى وتقديم بوابة الدفع الإلكترونى بكافة النظم التى تمكن العملاء من تعريف وإدارة حسابات التجار وتمرير العمليات سواء محليا أو عالميا.
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