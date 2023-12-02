الإسكان الاجتماعى ينتهى من تنفيذ 648 ألف وحدة

MENAFN - Al-Borsa News) انتهى صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، من تنفيذ 648 ألف وحدة سكنية، كما تم تسليم أكثر من 570 ألف وحدة للحاجزين.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، خلال زيارته إلى مدينة السادات بمحافظة المنوفية، إنه تفقد نموذج من الوحدات السكنية المؤثثة المُخصصة لمحدودى الدخل بحى الفردوس بمدينة السادات، وهى وحدات يتم تنفيذها ضمن المرحلة الأولى من مبادرة“سكن لكل المصريين”.

موضوعاتتيسيرات لجمعيات الإسكان التعاوني لاستكمال مشروعاتها بالمدن الجديدة وزير الإسكان يتابع تنفيذ 5256 وحدة سكنية بسكن كل المصريين بحدائق أكتوبر “SAK” للتطوير العقارى تنفذ 3 مشروعات فى العاصمة الإدارية

وأضاف رئيس الوزراء، أن جميع هذه الوحدات تستفيد من مجموعة من الخدمات المتكاملة التى يوفرها المجتمع السكنى الجديد والتى تشمل حضانات ومدارس ومستشفى وملاعب ودور عبادة.

وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إن حى الفردوس يشهد إنشاء 2200 وحدة سكنية نموذج 3 غرف وصالة بمساحة 90 مترا للوحدة، وكذا تنفيذ 180 وحدة سكنية نموذج غرفتين وصالة بمساحة 75 مترا للوحدة، وذلك من إجمالى نحو 20 ألف وحدة بالمدينة.

وأوضح الوزير أنه يتم تنفيذ عدد آخر من الوحدات السكنية فى حى النور بمدينة السادات ضمن مبادرة سكن لكل المصريين وهذه الوحدات باجمالى 1020 وحدة سكنية نموذج 3 غرف وصالة بمساحة 90 مترًا.

وأوضح الوزير أن إجمالى عدد الوحدات التى تم تخصيصها بلغ 15 ألفا و88 وحدة سكنية، وجار تخصيص باقى الوحدات.

وأكدت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أن تسليم هذه الوحدات يأتى قبل الموعد الذى كان مُحددا للتسليم فى أبريل 2024 المقبل أى قبل الموعد بـ6 أشهر.

وقالت“عبدالحميد”: يمضى برنامج طرح وإنشاء المليون وحدة سكنية بخطى متسارعة، حيث نجحنا فى تخصيص أكثر من 570 ألف وحدة سكنية وانتهينا من تنفيذ 648 ألف وحدة.

وأضافت أن الفترة المقبلة ستشهد تسليمات للحاجزين فى إعلان“سكن لكل المصريين 1” لمحدودى الدخل ومتوسطى الدخل، الذى يتضمن 220 ألف وحدة الذى نبدأ تسليم عدد من وحداته اليوم.