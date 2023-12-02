الإسكان الاجتماعى ينتهى من تنفيذ 648 ألف وحدة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
انتهى صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، من تنفيذ 648 ألف وحدة سكنية، كما تم تسليم أكثر من 570 ألف وحدة للحاجزين.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، خلال زيارته إلى مدينة السادات بمحافظة المنوفية، إنه تفقد نموذج من الوحدات السكنية المؤثثة المُخصصة لمحدودى الدخل بحى الفردوس بمدينة السادات، وهى وحدات يتم تنفيذها ضمن المرحلة الأولى من مبادرة“سكن لكل المصريين”.
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تيسيرات لجمعيات الإسكان التعاوني لاستكمال مشروعاتها بالمدن الجديدة وزير الإسكان يتابع تنفيذ 5256 وحدة سكنية بسكن كل المصريين بحدائق أكتوبر “SAK” للتطوير العقارى تنفذ 3 مشروعات فى العاصمة الإدارية
وأضاف رئيس الوزراء، أن جميع هذه الوحدات تستفيد من مجموعة من الخدمات المتكاملة التى يوفرها المجتمع السكنى الجديد والتى تشمل حضانات ومدارس ومستشفى وملاعب ودور عبادة.
وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إن حى الفردوس يشهد إنشاء 2200 وحدة سكنية نموذج 3 غرف وصالة بمساحة 90 مترا للوحدة، وكذا تنفيذ 180 وحدة سكنية نموذج غرفتين وصالة بمساحة 75 مترا للوحدة، وذلك من إجمالى نحو 20 ألف وحدة بالمدينة.
وأوضح الوزير أنه يتم تنفيذ عدد آخر من الوحدات السكنية فى حى النور بمدينة السادات ضمن مبادرة سكن لكل المصريين وهذه الوحدات باجمالى 1020 وحدة سكنية نموذج 3 غرف وصالة بمساحة 90 مترًا.
وأوضح الوزير أن إجمالى عدد الوحدات التى تم تخصيصها بلغ 15 ألفا و88 وحدة سكنية، وجار تخصيص باقى الوحدات.
وأكدت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أن تسليم هذه الوحدات يأتى قبل الموعد الذى كان مُحددا للتسليم فى أبريل 2024 المقبل أى قبل الموعد بـ6 أشهر.
وقالت“عبدالحميد”: يمضى برنامج طرح وإنشاء المليون وحدة سكنية بخطى متسارعة، حيث نجحنا فى تخصيص أكثر من 570 ألف وحدة سكنية وانتهينا من تنفيذ 648 ألف وحدة.
وأضافت أن الفترة المقبلة ستشهد تسليمات للحاجزين فى إعلان“سكن لكل المصريين 1” لمحدودى الدخل ومتوسطى الدخل، الذى يتضمن 220 ألف وحدة الذى نبدأ تسليم عدد من وحداته اليوم.
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