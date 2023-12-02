تنفيذ 140 ألف وحدة فى حدائق أكتوبر ضمن مبادرة سكن لكل المصريين

MENAFN - Al-Borsa News) تنفذ وزارة الإسكان 140 ألف وحدة ضمن مبادرة“سكن لكل المصريين” فى مدينة“حدائق أكتوبر”.

وتوجّه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عقب جولته بمدينة“السادات”، لتفقد الوحدات السكنية بالمبادرة الرئاسية“سكن لكل المصريين” بمدينة“حدائق أكتوبر” وتسليم بعض العقود للمستفيدين.

موضوعات“الإسكان الاجتماعى” ينتهى من تنفيذ 648 ألف وحدة تيسيرات لجمعيات الإسكان التعاوني لاستكمال مشروعاتها بالمدن الجديدة وزير الإسكان يتابع تنفيذ 5256 وحدة سكنية بسكن كل المصريين بحدائق أكتوبر

وقال رئيس الوزراء، إن مشروع“سكن لكل المصريين” هو إحدى آليات الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية، عبر توفير وحدات سكنية لائقة فى مجتمع سكنى حضارى متكامل الخدمات، لشريحة محدودى الدخل والشباب.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولى بسرعة الانتهاء من تنفيذ الوحدات السكنية بأفضل جودة ممكنة، ورفع معدلات التنفيذ.

وعرض الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، الموقف التنفيذى لوحدات الإسكان الاجتماعى بمدينة“حدائق أكتوبر” حتى 30 نوفمبر 2023، حيث أوضح أنه تم الانتهاء من تنفيذ 97.7 ألف وحدة سكنية، وجار تنفيذ أكثر من 40 ألف وحدة، ليكون إجمالى الوحدات نحو 140 ألف وحدة، كما لفت إلى أن إجمالى المُخصص يبلغ 93.9 ألف وحدة سكنية، وجار التخصيص لباقى الوحدات.

وحول موقف الإسكان المتوسط بالمدينة، أكد وزير الإسكان أنه جار تنفيذ 5256 وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين“محور متوسطى الدخل” بمدينة حدائق أكتوبر بالجودة والمواصفات المطلوبة، وبلغ التنفيذ نسبا متقدمة، موضحا أن المشروع يتكون من عدد 219 عمارة.

وأوضحت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أن مدينة“حدائق أكتوبر” من أكبر المدن التى تستوعب وحدات سكنية ضمن المبادرة، حيث يتم تنفيذ 140 ألف وحدة سكنية، وتم الانتهاء من نحو 97 ألف وحدة، مؤكدة أن نسبة التنفيذ بوجه عام بلغت 70%، وسيتم تسليم عدد 35 ألف وحدة تباعًا خلال العام المقبل، مُنوهة إلى أنه تم الانتهاء بالفعل من نسبة كبيرة قبل الموعد المحدد، كما يوجد 10 آلاف وحدة جديدة يتم طرحها للتنفيذ الجديد.