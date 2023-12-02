تنفيذ 140 ألف وحدة فى حدائق أكتوبر ضمن مبادرة سكن لكل المصريين

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تنفذ وزارة الإسكان 140 ألف وحدة ضمن مبادرة“سكن لكل المصريين” فى مدينة“حدائق أكتوبر”.
وتوجّه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عقب جولته بمدينة“السادات”، لتفقد الوحدات السكنية بالمبادرة الرئاسية“سكن لكل المصريين” بمدينة“حدائق أكتوبر” وتسليم بعض العقود للمستفيدين.
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“الإسكان الاجتماعى” ينتهى من تنفيذ 648 ألف وحدة تيسيرات لجمعيات الإسكان التعاوني لاستكمال مشروعاتها بالمدن الجديدة وزير الإسكان يتابع تنفيذ 5256 وحدة سكنية بسكن كل المصريين بحدائق أكتوبر
وقال رئيس الوزراء، إن مشروع“سكن لكل المصريين” هو إحدى آليات الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية، عبر توفير وحدات سكنية لائقة فى مجتمع سكنى حضارى متكامل الخدمات، لشريحة محدودى الدخل والشباب.
ووجه الدكتور مصطفى مدبولى بسرعة الانتهاء من تنفيذ الوحدات السكنية بأفضل جودة ممكنة، ورفع معدلات التنفيذ.
وعرض الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، الموقف التنفيذى لوحدات الإسكان الاجتماعى بمدينة“حدائق أكتوبر” حتى 30 نوفمبر 2023، حيث أوضح أنه تم الانتهاء من تنفيذ 97.7 ألف وحدة سكنية، وجار تنفيذ أكثر من 40 ألف وحدة، ليكون إجمالى الوحدات نحو 140 ألف وحدة، كما لفت إلى أن إجمالى المُخصص يبلغ 93.9 ألف وحدة سكنية، وجار التخصيص لباقى الوحدات.
وحول موقف الإسكان المتوسط بالمدينة، أكد وزير الإسكان أنه جار تنفيذ 5256 وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين“محور متوسطى الدخل” بمدينة حدائق أكتوبر بالجودة والمواصفات المطلوبة، وبلغ التنفيذ نسبا متقدمة، موضحا أن المشروع يتكون من عدد 219 عمارة.
وأوضحت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أن مدينة“حدائق أكتوبر” من أكبر المدن التى تستوعب وحدات سكنية ضمن المبادرة، حيث يتم تنفيذ 140 ألف وحدة سكنية، وتم الانتهاء من نحو 97 ألف وحدة، مؤكدة أن نسبة التنفيذ بوجه عام بلغت 70%، وسيتم تسليم عدد 35 ألف وحدة تباعًا خلال العام المقبل، مُنوهة إلى أنه تم الانتهاء بالفعل من نسبة كبيرة قبل الموعد المحدد، كما يوجد 10 آلاف وحدة جديدة يتم طرحها للتنفيذ الجديد.
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