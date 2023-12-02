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القسام تقصف تل أبيب بدفعة صاروخية

12/2/2023 10:10:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- إنها قصفت تل أبيب بدفعة صاروخية، رداً على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين، مشيرة إلى استهدافها دبابة إسرائيلية "بعبوة شواظ مما أدى إلى تدميرها بالكامل".


وأوضحت القسام أنها استهدفت دبابة ثانية بقذيفة الياسين 105 ومنزلا داخله جنود بقذيفة TBG بمنطقة الشيخ رضوان.


وكانت القسام قالت اليوم إنها استهدفت حشود الاحتلال شرق مستوطنة ماغين برشقة صاروخية، وأضافت أنها قصفت مستوطنات كيسوفيم ونيريم والعين الثالثة برشقات صاروخية.


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