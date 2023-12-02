الاحتلال يدمر 50 منزلاً في حي الشجاعية على رؤوس ساكنيها

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة مُروّعة في حي الشجاعية بقصف 50 عمارة سكنية ومنزلا.



وأضاف المكتب، أن "جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجزرة مُروّعة في حي الشجاعية (شرق مدينة غزة) حيث قامت طائرات الاحتلال بتدمير أكثر من 50 عمارةً سكنيةً ومنزلاً فوق رؤوس ساكنيها وقصفها بعشرات الصواريخ والقنابل العملاقة، الأمر الذي ينذر بارتقاء مئات الشهداء".

وتابع:"نُحمّل الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية ممثلة برئيسها بايدن ووزير خارجيتها المسؤولية الكاملة عن حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال ضمن حربه الشاملة على قطاع غزة .