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إطلاق 5 صواريخ من جنوب لبنان

12/2/2023 10:10:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت وسائل إعلام فلسطينية، إن 5 صواريخ أطلقت من جنوب لبنان باتجاه منطقة الجليل.


وبينت، أن 3 غارات إسرائيلية استهدفت منطقة اللبونة الحدودية جنوبي لبنان.
وكان المتحدث العسكري للاحتلال قال إن الجيش يهاجم بمسيّرات وقصف مدفعي بنى تحتية تابعة لحزب الله داخل الأراضي اللبنانية.


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