إطلاق 5 صواريخ من جنوب لبنان

إطلاق 5 صواريخ من جنوب لبنان
التاريخ
12/2/2023 10:10:44 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت وسائل إعلام فلسطينية، إن 5 صواريخ أطلقت من جنوب لبنان باتجاه منطقة الجليل.
وبينت، أن 3 غارات إسرائيلية استهدفت منطقة اللبونة الحدودية جنوبي لبنان.
وكان المتحدث العسكري للاحتلال قال إن الجيش يهاجم بمسيّرات وقصف مدفعي بنى تحتية تابعة لحزب الله داخل الأراضي اللبنانية.
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