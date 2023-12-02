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ما هي قنبلة BLU-109 التي زودتها أمريكا للاحتلال؟

12/2/2023 10:10:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أمريكيين، إن واشنطن زودت "إسرائيل" بـ100 قنبلة BLU-109 خارقة للتحصينات وزن الواحدة 2000 رطل.
وأضاف المسؤولون أن الاحتلال استخدم القنبلة في هجوم على جباليا ما أسفر عن استشهاد 100 شخص .
وينشر موقع ويكيبيديا تفاصيل قنبلة BLU-109 وهي كالتالي: تعد القنبلة المسماة، بي إل يو-188 أولى القنابل الفراغية التي كشف عنها جهاراً في الترسانة الأمريكية لأسلحة التدمير، وذلك في 21 كانون الأول- ديسمبر عام 2001عندما استخدمت في الحرب التي شنتها على أفغانستان.
وهذه القنبلة هي غير بنت عمها بي إل يو -18(500 LB) الحارقة التي استخدمتها أمريكا في حربها ضد فيتنام، على الرغم من تشابه الأسماء.
ويسمح تفجير القنبلة التي تحتوي على شحنة محددة من المتفجرات لا يزيد وزنها عن 280 كيلو غراما على ارتفاع معين، بإحداث غيمة تفجيرية ينتج عنها كرة نارية هائلة وتفريغ كبير في الضغط.
وتبلغ درجة الحرارة الناتجة عن عملية التفجير نحو 3 الآف درجة مئوية، وهي بالتالي تفوق بمرتين الحرارة الناتجة عن القنابل التقليدية.
وتنتقل موجة الصدمة بعد الانفجار الثاني بسرعة تبلغ نحو 10 آلاف قدم في الثانية.

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