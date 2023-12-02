جيش الاحتلال : حماس تتفوق علينا في معرفتها للمنطقة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي:" إن حماس تتفوق علينا في معرفتها للمنطقة".
وأضاف المتحدث، أن القوات تجمع المعلومات لتحسين العمليات.
وكشف أن أكثر من 150 صاروخاً أطلقت على "إسرائيل" منذ صباح الجمعة.
وقالت كتائب عز الدين القسام - الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- في وقت سابق، إنها قصفت تل أبيب بدفعة صاروخية، رداً على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين، مشيرة إلى استهدافها دبابة إسرائيلية "بعبوة شواظ مما أدى إلى تدميرها بالكامل".
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