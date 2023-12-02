جيش الاحتلال : حماس تتفوق علينا في معرفتها للمنطقة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي:" إن حماس تتفوق علينا في معرفتها للمنطقة".



وأضاف المتحدث، أن القوات تجمع المعلومات لتحسين العمليات.



وكشف أن أكثر من 150 صاروخاً أطلقت على "إسرائيل" منذ صباح الجمعة.

وقالت كتائب عز الدين القسام - الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- في وقت سابق، إنها قصفت تل أبيب بدفعة صاروخية، رداً على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين، مشيرة إلى استهدافها دبابة إسرائيلية "بعبوة شواظ مما أدى إلى تدميرها بالكامل".