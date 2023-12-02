هيئة الأوراق المالية تشارك في اجتماعات المؤتمر السنوي أيوسكو

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - شاركت هيئة الأوراق المالية في المؤتمر السنوي للجان مؤتمر المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية "أيوسكو" الذي أقيم في العاصمة المصرية القاهرة، حيث أن الأردن عضو في (لجنة الأسواق النامية والناشئة واللجنة الإقليمية لأفريقيا والشرق الأوسط.
وتأتي مشاركة الهيئة باجتماعات اللجان التي ترأسها الدكتور عادل بينو رئيس مجلس مفوضي الهيئة، تأكيدا على حضور المملكة في المنظمات الدولية ذات الصلة مما يساهم في تبادل الخبرات والمعلومات مع ممثلي الدول الأعضاء.
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