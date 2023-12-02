اتحاد التأمين يعقد تدريبيا حول مكافحة غسل الأموال

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - عقد الاتحاد الأردني لشركات التأمين اليوم السبت، برنامجاً تدريبياً حول "مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من منظور الجهات الرقابية"بحضور 75 مشاركا من 10 شركات تأمين.
وقال الاتحاد في بيان، إن هذا البرنامج يأتي استكمالا لخطته بعقد برامج وورشات تدريبية مجانية لشركات التأمين حول متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لمساعدتها في تلبية المتطلبات الرقابية والقانونية، وانسجاماً مع متطلبات البنك المركزي بتدريب العاملين في شركات التأمين.
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN02122023000208011052ID1107525369
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.