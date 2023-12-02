القسام: استهدفنا قوة صهيونية وأوقعنا أفرادها بين قتيل وجريح

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- إنها استهدفت قوة إسرائيلية راجلة متمركزة داخل مبنى بمنطقة التوام وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح.



وكانت القسام قالت إنها استهدفت دبابة إسرائيلية "بعبوة شواظ مما أدى إلى تدميرها بالكامل"، ودبابة ثانية بقذيفة الياسين 105 ومنزلا داخله جنود بقذيفة "تي بي جي" بمنطقة الشيخ رضوان.

وقالت الكتائب في وقت سابق، إنها قصفت تل أبيب بدفعة صاروخية، رداً على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين، مشيرة إلى استهدافها دبابة إسرائيلية "بعبوة شواظ مما أدى إلى تدميرها بالكامل".