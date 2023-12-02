القسام: استهدفنا قوة صهيونية وأوقعنا أفرادها بين قتيل وجريح

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- إنها استهدفت قوة إسرائيلية راجلة متمركزة داخل مبنى بمنطقة التوام وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح.
وكانت القسام قالت إنها استهدفت دبابة إسرائيلية "بعبوة شواظ مما أدى إلى تدميرها بالكامل"، ودبابة ثانية بقذيفة الياسين 105 ومنزلا داخله جنود بقذيفة "تي بي جي" بمنطقة الشيخ رضوان.
وقالت الكتائب في وقت سابق، إنها قصفت تل أبيب بدفعة صاروخية، رداً على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين، مشيرة إلى استهدافها دبابة إسرائيلية "بعبوة شواظ مما أدى إلى تدميرها بالكامل".
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