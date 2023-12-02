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ليست خسارة مونديال 2006.. زيدان يكشف عن اللحظة الأسوأ له مع كرة القدم

12/2/2023 10:00:39 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

استعاد زين الدين زيدان نجم منتخب فرنسا السابق، ذكرياته مع كرة القدم، في أحدث ظهور إعلامي له، وقام بتسليط الضوء على اللحظة الأفضل والأسوأ في مسيرته.

وقال زيدان، خلال ظهوره ببرنامج "The SKWEEK Show" الذي يقدمه توني باركر: "البرازيلي رونالدو هو أكثر لاعب مهاري لعبت إلى جواره، يمكن وضعه في أي مكان تريده في أرض الملعب".

وعن
أفضل وأسوأ لحظة في مسيرته، قال زيدان: "التتويج بمونديال 1998، تلك اللحظة هي أفضل شعور حظيت به في مسيرتي، أما الأسوأ كانت هبوط نادي كان للدرجة الأقل"، علماً بأن زيدان لعب لهذا النادي خلال الفترة من 1989 وحتى 1992.

وأكد زيدان أنه لم يرغب في التوجه لمجال التدريب عقب الاعتزال، حيث قال: "لا أفضل الكاميرات والأضواء، أفضل التواجد في المكتب والتحدث مع اللاعبين، قبل أن يتحول التدريب إلى شغف بالنسبة لي".

وعن الفارق بين اللاعب والمدرب، قال زيزو: "هناك فارق كبير، كلاعب تنظر إلى نفسك دون الاهتمام بشكل كبير بالفريق، الأمر يتعلق بما قدمته في مسيرتك، ولكن كمدرب عليك الاعتناء بمجموعة من 27 فرداً على الأقل".

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