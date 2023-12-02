الوصل يفوز على البطائح برباعية ويتمسك بصدارة الدوري الإماراتي (صور)

عزز الوصل صدارته لجدول ترتيب أندية الدوري الإماراتي (دوري أدنوك للمحترفين)، بوصوله إلى 23 نقطة، بعد فوزه على ضيفه البطائح 4-1، في مباراتهما على ملعب إستاد زعبيل بدبي مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة، بينما توقف رصيد البطائح عند 12 نقطة.

سجل أهداف الوصل اداما ديالو هدفين في الدقيقتين 16 و66، والكسيس بيريز وهاريس في الدقيقتين 86 و88، وأحرز هدف البطائح مدافع الوصل سفيان بوفنتيني بالخطأ في مرماه بالدقيقة 42.

ولم يتأخر الوصل عن التسجيل طويلاً، بعدما انطلق لاعبه اداما ديالو من وسط الملعب، واخترق منطقة الجزاء بمهارة فنية عالية، وسدد الكرة معلناً عن هدفاً لفريقه في الدقيقة 16، وتحرر البطائح من حذره الدفاعي بعد هذا الهدف، وضغط هجومياً لكنه لم ينجح في إيجاد حلول فعالة لاختراق دفاعات الوصل، الذي قابله بهجمات مرتدة شكلت خطورة على مرمى حارس الضيوف زايد الحمادي.

ومرر فابيو دي ليما كرة بالكعب في الدقيقة 34، إلى كايو وسط دفاعات البطائح، وسدد كرة قوية تصدى لها زايد الحمادي، واستغل سيكو بابا لاعب البطائح، خطأ من لاعب الوصل عبد الرحمن صالح، ليخطف الكرة ويلعبها عرضية وسددها زميله محمد راشد، لتصطدم بجسد مدافع الوصل سفيان بوفتيني، وتحول اتجاهها لتسكن شباك الإمبراطور في الدقيقة 42، وأطلق حكم المباراة بعدها بـ 4 دقائق، صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل 1-1.

وظهر البطائح أكثر خطورة في الدقائق الأولى من الشوط الثاني، وردت عارضة مرمى الوصل كرة عرضية للبطائح في الدقيقة 47، قبل أن يحرز اداما ديالو الهدف الثاني له وللوصل في الدقيقة 66، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، ثم أحرز الكسيس بيريز هدفاً ثالثاً للوصل بتسديدة أرضية قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 86، وأنهى البديل هاريس المباراة بهدف رابع للوصل في الدقيقة 88، بعد هجمة سريعة وعرضية من علي صالح.

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