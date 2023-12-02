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إعلان حالة التأهب في إيطاليا بسبب برج تاريخي آيل للانهيار

12/2/2023 10:00:36 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

شرع مسؤولون إيطاليون في تأمين البرج الأقصر من بين برجين يعود تاريخهما إلى القرن الثاني عشر في بولونيا، خشية أن يؤدي ميلهما إلى الانهيار.

وأعلنت المدينة، أمس، عن أعمال بتكلفة 4.3 ملايين يورو (4.7 ملايين دولار) لدعم برج غاريسيندا الذي كان مصدر إلهام للرسامين والشعراء على مر القرون، وكذلك نقطة مراقبة أثناء الصراعات.

ومن المقرر أن يستمر العمل خلال شهري يناير وفبراير المقبلين.

وأعلنت هيئة الحماية المدنية الإيطالية حالة التأهب الصفراء عند الموقع، التي تعني وجوب توخي الحذر لكن دون وجود خطر وشيك.

وبدوره، أشار عمدة المدينة، ماتيو ليبور، إلى أن برج غاريسيندا يميل منذ بنائه في القرن الثاني عشر، وأنه «كان مصدر قلق منذ ذلك الحين».

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