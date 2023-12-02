ماكرون يحذر إسرائيل من خطر القضاء على حماس بالكامل

حذّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إسرائيل، اليوم، من أن هدفها المعلن بالقضاء بالكامل على حركة حماس قد يجرّ حرباً تمتد عشر سنوات، داعياً إلى مضاعفة الجهود للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة.

وسأل ماكرون، في مؤتمر صحافي على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب28) في دبي: «ماذا يعني القضاء على حماس بالكامل؟ هل يعتقد أحد أن هذا ممكن؟ إذا كان الأمر كذلك، فإن الحرب ستستمر عشر سنوات».

وأضاف: «لذا يجب توضيح هذا الهدف من جانب السلطات الإسرائيلية»، محذّراً من «حرب لا تنتهي».

وشدّد على أن «المواجهة الجيدة للإرهاب ليست عبارة عن قصف منهجي ومتواصل»، معرباً عن القلق من انتهاء مفاعيل الهدنة بين إسرائيل وحماس أمس.

واعتبر أن «الردّ الصحيح على تنظيم إرهابي ليس القضاء على منطقة بكاملها أو قصف البنى التحتية المدنية بكاملها».

وأكد ماكرون أن الأمر يتعلق بالأمن الدائم لإسرائيل الذي لا يمكن ضمانه إذا أُرسي على حساب أرواح الفلسطينيين، وبالتالي استياء كل الرأي العام في المنطقة.

وبناءً على ذلك، دعا إلى مضاعفة الجهود للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وللإفراج عن جميع الرهائن الذين ما زالوا محتجزين لدى حماس، وتزويد سكان غزة بالمساعدات التي يحتاجون إليها بشكل عاجل.

وحضّ أيضاً على جعل إسرائيل واثقة من استعادة أمنها بموازاة الاستجابة للتطلعات المشروعة للفلسطينيين، من خلال تحقيق الهدف السياسي المتمثل بالوعد بإقامة الدولتين.

وفيما يتعلق بالإفراج عن الرهائن الذين لا يزالون محتجزين، قال: «نحتاج إلى أيام عدة من العمل»، في إشارة إلى المفاوضات الجارية والمستمرة.