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كائب القسام تستهدف تحشدات للاحتلال بعدة مناطق

12/2/2023 9:26:09 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - اعلنت كتائب القسام ، مساء السبت عن استهداف تحشدات لجيش الاحتلال شرق دير البلح بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114ملم

كما استهدفت كتائب القسام تحشدات للاحتلال في منطقة "كيسوفيم" بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114ملم

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