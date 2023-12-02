كائب القسام تستهدف تحشدات للاحتلال بعدة مناطق

كائب القسام تستهدف تحشدات للاحتلال بعدة مناطق
التاريخ
12/2/2023 9:26:09 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - اعلنت كتائب القسام ، مساء السبت عن استهداف تحشدات لجيش الاحتلال شرق دير البلح بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114ملم
كما استهدفت كتائب القسام تحشدات للاحتلال في منطقة "كيسوفيم" بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114ملم
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