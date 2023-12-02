بسبب شكاوى النسخ السابقة.. «يويفا» يعتمد آلية عادلة لتوزيع تذاكر يورو 2024

(MENAFN
- Al-Bayan)
تبدأ المرحلة الثانية لبيع تذاكر بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، عقب الكشف عن قرعة البطولة التي ستقام اليوم السبت في هامبورغ.
وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، أن كل اتحاد مشارك في مرحلة المجموعات، سيحظى بـ 10 آلاف تذكرة لمشجعيه، و6 ألاف لمباراتي ربع وثمن النهائي، و7 آلاف لنصف النهائي، و10 آلاف للنهائي.
وأكد "يويفا" أن نتيجة التعليقات التي تلقاها عقب بطولات كأس الأمم الأوروبية السابقة، قرر تخصيص عدد تذاكر الدخول وحجز عدد معين من التذاكر لكل اتحاد وطني مشارك بغض النظر عن سعة الملعب وجمهور المنتخب.
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