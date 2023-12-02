بسبب شكاوى النسخ السابقة.. «يويفا» يعتمد آلية عادلة لتوزيع تذاكر يورو 2024

تبدأ المرحلة الثانية لبيع تذاكر بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، عقب الكشف عن قرعة البطولة التي ستقام اليوم السبت في هامبورغ.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، أن كل اتحاد مشارك في مرحلة المجموعات، سيحظى بـ 10 آلاف تذكرة لمشجعيه، و6 ألاف لمباراتي ربع وثمن النهائي، و7 آلاف لنصف النهائي، و10 آلاف للنهائي.

وأكد "يويفا" أن نتيجة التعليقات التي تلقاها عقب بطولات كأس الأمم الأوروبية السابقة، قرر تخصيص عدد تذاكر الدخول وحجز عدد معين من التذاكر لكل اتحاد وطني مشارك بغض النظر عن سعة الملعب وجمهور المنتخب.

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