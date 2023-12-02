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زلزال بقوة 5.8 درجات يهز إندونيسيا

12/2/2023 9:26:00 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن زلزالاً بقوة 5.8 درجات وقع بالقرب من جزر بابار في إندونيسيا اليوم.

وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق 138 كيلومتراً.

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