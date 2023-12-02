زلزال بقوة 5.8 درجات يهز إندونيسيا

أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن زلزالاً بقوة 5.8 درجات وقع بالقرب من جزر بابار في إندونيسيا اليوم.

وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق 138 كيلومتراً.

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