زلزال بقوة 5.8 درجات يهز إندونيسيا

زلزال بقوة 5.8 درجات يهز إندونيسيا
التاريخ
12/2/2023 9:26:00 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن زلزالاً بقوة 5.8 درجات وقع بالقرب من جزر بابار في إندونيسيا اليوم.
وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق 138 كيلومتراً.
تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN02122023000110011019ID1107525314
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.