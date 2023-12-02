رئيس الدولة ونائباه يتلقون التهاني بعيد الاتحاد الـ52 من ملوك ورؤساء وأمراء الدول الشقيقة والصديقة

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقيات تهنئة بمناسبة عيد الاتحاد الـ52 للدولة من ملوك ورؤساء وأمراء الدول الشقيقة والصديقة.

كما تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيات تهنئة مماثلة بمناسبة عيد الاتحاد الـ52.

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