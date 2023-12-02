رئيس الدولة يلتقي عدداً من رؤساء الوفود المشاركين في أعمال Cop28

التقي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة“حفظه الله”، اليوم عدداً من رؤساء الوفود المشاركين في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ“cop28” الذي يعقد في مدينة إكسبو دبي.

جاء ذلك في إطار اجتماعات سموه المكثفة التي يجريها مع القادة والمسؤولين على هامش المؤتمر.

وبحث سموه خلال لقائه - كلاً على حدة - فخامة أندجي دودا رئيس جمهورية بولندا ومعالي جورجيا ميلوني رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية إضافة إلى معالي إيدي راما رئيس وزراء جمهورية ألبانيا .. العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات ودولهم الصديقة وسبل دفعها إلى الأمام في مختلف المجالات خاصة المجالات التنموية .. إضافة إلى بعض القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

كما استعرض صاحب السمو رئيس الدولة مع الضيوف القضايا المطروحة على“cop28” وأهمية العمل الجماعي من خلال المؤتمر للخروج بنتائج عملية ومؤثرة تمثل دفعاً قوياً لمسار العمل المناخي الدولي في ظل التداعيات الخطيرة لتغير المناخ على العالم أجمع.

وأشاد القادة ورؤساء الوفود خلال هذه اللقاءات بالمبادرة التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في كلمته في القمة العالمية للعمل المناخي بشأن إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم، وما تمثله هذه المبادرة من أهمية في سد فجوة التمويل في مجال العمل المناخي العالمي.





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