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الأحوال الجوية تتسبب في إلغاء رحلة طيران لمانشستر يونايتد

12/2/2023 9:26:00 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

اضطر مانشستر يونايتد على الذهاب إلى مدينة نيوكاسل، براً وليس جواً، لمواجهة فريق المدينة، مساء اليوم السبت، بالجولة 14 من عمر الدوري الإنجليزي.

وبحسب صحيفة "ميرور" الإنجليزية، تم إلغاء رحلة الطيران المقررة لليونايتد من مانشستر إلى نيوكاسل، بسبب سوء الأحوال الجوية، مشيرة إلى أن الفريق الإنجليزي وصل المطار صباح اليوم السبت بالفعل، لكن تم إبلاغ اللاعبين بأنهم سيتجهون براً لمدينة نيوكاسل بسبب الأحوال الجوية الصعبة.

وأوضحت الصحيفة أن مانشستر يونايتد اضطر لاستقلال حافلة، لبدء رحلة تزيد مدتها عن 3 ساعات للوصول إلى نيوكاسل.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة، فيا يأتي نيوكاسل سابعاً برصيد 23 نقطة.

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