الأحوال الجوية تتسبب في إلغاء رحلة طيران لمانشستر يونايتد

(MENAFN
- Al-Bayan)
اضطر مانشستر يونايتد على الذهاب إلى مدينة نيوكاسل، براً وليس جواً، لمواجهة فريق المدينة، مساء اليوم السبت، بالجولة 14 من عمر الدوري الإنجليزي.
وبحسب صحيفة "ميرور" الإنجليزية، تم إلغاء رحلة الطيران المقررة لليونايتد من مانشستر إلى نيوكاسل، بسبب سوء الأحوال الجوية، مشيرة إلى أن الفريق الإنجليزي وصل المطار صباح اليوم السبت بالفعل، لكن تم إبلاغ اللاعبين بأنهم سيتجهون براً لمدينة نيوكاسل بسبب الأحوال الجوية الصعبة.
وأوضحت الصحيفة أن مانشستر يونايتد اضطر لاستقلال حافلة، لبدء رحلة تزيد مدتها عن 3 ساعات للوصول إلى نيوكاسل.
ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة، فيا يأتي نيوكاسل سابعاً برصيد 23 نقطة.
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