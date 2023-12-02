بعد إصابته بالتهاب الرئة.. الفاتيكان يكشف الحالة الصحية للبابا فرنسيس

(MENAFN
- Al-Bayan)
كشف الفاتيكان، اليوم، عن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس، مشيراً إلى أن صحته في تحسن.
وأوضح أن صحة البابا فرنسيس، الذي يعاني التهاباً في الرئة، تتحسن، لكنه سيتلو عظة غد في الداخل من مقر إقامته كإجراء احترازي.
وذكر بيان أن البابا فرنسيس، البالغ من العمر 86 عاماً، لا يعاني الحمى، ويواصل تلقي علاج بالمضادات الحيوية.
وعادةً ما يقرأ البابا الرسالة من نافذة القصر الرسولي المطلة على ساحة القديس بطرس.
وقال البيان إنه سيقرأها في الداخل «لتجنّب تعريض نفسه للتغيرات في درجة الحرارة».
واضطر البابا إلى إلغاء رحلة إلى دبي لإلقاء كلمة أمام قمة الأمم المتحدة للمناخ (كوب28)، وقرأها نيابة عنه أمين سر الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، وهو الرجل الثاني في الفاتيكان.
تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN02122023000110011019ID1107525308
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.