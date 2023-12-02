بعد إصابته بالتهاب الرئة.. الفاتيكان يكشف الحالة الصحية للبابا فرنسيس

كشف الفاتيكان، اليوم، عن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس، مشيراً إلى أن صحته في تحسن.

وأوضح أن صحة البابا فرنسيس، الذي يعاني التهاباً في الرئة، تتحسن، لكنه سيتلو عظة غد في الداخل من مقر إقامته كإجراء احترازي.

وذكر بيان أن البابا فرنسيس، البالغ من العمر 86 عاماً، لا يعاني الحمى، ويواصل تلقي علاج بالمضادات الحيوية.

وعادةً ما يقرأ البابا الرسالة من نافذة القصر الرسولي المطلة على ساحة القديس بطرس.

وقال البيان إنه سيقرأها في الداخل «لتجنّب تعريض نفسه للتغيرات في درجة الحرارة».

واضطر البابا إلى إلغاء رحلة إلى دبي لإلقاء كلمة أمام قمة الأمم المتحدة للمناخ (كوب28)، وقرأها نيابة عنه أمين سر الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، وهو الرجل الثاني في الفاتيكان.

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