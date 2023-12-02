السوبر الفرنسي في استضافة حديقة الأمراء

أعلن باريس سان جيرمان، اليوم السبت، استضافته النسخة المقبلة من بطولة السوبر الفرنسي.

وأشار نادي باريس عبر موقعه الرسمي إلى أن رابطة الأندية الفرنسية، قررت إقامة مباراة السوبر على ملعب حديقة الأمراء، في الثالث من شهر يناير المقبل.

وتجمع النسخة 28 من بطولة السوبر الفرنسي بين باريس سان جيرمان بطل الدوري، وتولوز بطل كأس فرنسا.

ويعد باريس صاحب الرقم القياسي في التتويج بلقب كأس السوبر الفرنسي برصيد 11 مرة، آخرها عام 2022، أما تولوز لم يسبق له التتويج بالسوبر.

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