السوبر الفرنسي في استضافة حديقة الأمراء

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن باريس سان جيرمان، اليوم السبت، استضافته النسخة المقبلة من بطولة السوبر الفرنسي.
وأشار نادي باريس عبر موقعه الرسمي إلى أن رابطة الأندية الفرنسية، قررت إقامة مباراة السوبر على ملعب حديقة الأمراء، في الثالث من شهر يناير المقبل.
وتجمع النسخة 28 من بطولة السوبر الفرنسي بين باريس سان جيرمان بطل الدوري، وتولوز بطل كأس فرنسا.
ويعد باريس صاحب الرقم القياسي في التتويج بلقب كأس السوبر الفرنسي برصيد 11 مرة، آخرها عام 2022، أما تولوز لم يسبق له التتويج بالسوبر.
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