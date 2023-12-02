عادة يجب اتباعها في النوم أكثر أهمية من الحصول على ساعات كافية

وجدت عدة دراسات، منذ فترة طويلة، أن أولئك الذين ينامون ما بين ست إلى ثماني ساعات يوميًا هم أقل عرضة للإصابة بمجموعة من الأمراض، بل ويعيشون لفترة أطول. ولكن ماذا عن وقت النوم؟

من المثير للدهشة أن الأبحاث الحديثة تشير إلى أن الحفاظ على مواعيد نوم ثابتة يمكن أن يكون أكثر فائدة من قضاء المزيد من الوقت في النوم.

قال الدكتور كريس وينتر، طبيب الأعصاب وخبير النوم إنه يوصي بالذهاب إلى السرير في موعد محدد والاستيقاظ كذلك في نفس الوقت كل صباح، وفقا لصحيفة ديلي ميل.

وأضاف: "بشكل عام، تعد مواعيد النوم مهمة لأن أجسامنا تعمل بشكل أفضل عندما تكون قادرة على توقع ما سيأتي بدلا من مجرد الاستجابة له".

وجدت دراسة نشرت الشهر الماضي في مجلة النوم أن الحفاظ على موعد نوم منتظم يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 20 في المائة.

وأشار الباحثون أيضًا إلى أنه على الرغم من أهمية عدد ساعات النوم، إلا أن النوم الأقصر والأكثر انتظامًا كان مرتبطًا بانخفاض خطر الوفاة المبكرة مقارنة بالنوم لفترة أطول مع أوقات نوم غير منتظمة.

بعد الكفاح من أجل الحصول على قسط كاف من النوم خلال أيام العمل، قد يبدو النوم خلال عطلة نهاية الأسبوع أفضل طريقة للحصول على بعض الراحة التي تشتد الحاجة إليها.

يستخدم الدكتور وينتر مثال بعض عمال المناوبات الذين يتناوبون بانتظام من نوبات النهار إلى الليل، ما يؤدي إلى ذهابهم إلى الفراش في أوقات غير منتظمة.

ومع ذلك، فإن الأشخاص الذين يعملون باستمرار في نوبات ليلية سيكونون أقل عرضة لخطر المشاكل الصحية، لأن روتين نومهم منتظم.

على مدار اليوم، ينتج الجسم هرمونات مثل الكورتيزول الذي ينظم التوتر، والسيروتونين الذي يتحكم في الحالة المزاجية.

في الشخص السليم، تصل مستويات الكورتيزول إلى ذروتها في حوالي الساعة 8 صباحًا، مما يوقظنا، وتنخفض إلى أدنى مستوياتها عند الساعة 3 صباحًا في اليوم التالي، قبل أن ترتفع مرة أخرى إلى ذروتها بعد خمس ساعات.

من الناحية المثالية، سيتم تحفيز هذه الذروة عند الساعة 8 صباحًا عن طريق التعرض لأشعة الشمس، إن لم يكن عن طريق الإنذار. عندما يحدث ذلك، ستبدأ الغدد الكظرية والدماغ في ضخ الأدرينالين.

بعد الظهر، تبدأ مستويات الكورتيزول في الانخفاض المطرد. يتباطأ التمثيل الغذائي، ويبدأ التعب. ويتحول السيروتونين تدريجيًا إلى الميلاتونين، الذي يسبب النعاس.

نظرًا لأن النوم يتغير دائمًا بالنسبة للعاملين في المناوبات، فإن أجسامهم لا تستطيع تنظيم إنتاج الهرمونات بشكل صحيح، ما يؤدي إلى ضعف النوم، وصعوبة التركيز، ونقص الطاقة، وتقلب المزاج.

ويقول الدكتور وينتر أعتقد أن الناس ينزعجون حقًا في بعض الأحيان إذا حاولوا جعل وقت استيقاظهم أو وقت نومهم صارمًا للغاية لأنهم لا يستطيعون النوم في ذلك الوقت.

وإذا ذهبت للنوم في وقت متأخر من الليل، فلا تأخذ قيلولة طويلة لتعويض ذلك. وهذا قد يزيد من صعوبة النوم عندما يبدأ وقت النوم.

وأضاف الدكتور وينتر: "إن القيلولة غالباً ما تؤدي إلى إدامة مشكلة النوم وتحول ليلة واحدة وصعبة للنوم إلى مشكلة مستمرة".

توصي مؤسسة النوم بالاسترخاء في نفس الوقت كل ليلة مع كتاب أو موسيقى أو حمام دافئ لتعويد الجسم على روتين ثابت للنوم.





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