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بعد غياب عام.. نادال يحدد موعد عودته إلى الملاعب

12/2/2023 9:25:59 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن الإسباني رافائيل نادال نجم كرة التنس، أنه سيعود إلى الملاعب من جديد في الأسبوع الأول من يناير المقبل، من خلال مشاركته في بطولة بريسبن، بعدما غاب عن الملاعب لمدة تقترب من العام بسبب الإصابة.

وقال نادال في رسالة عبر منصات التواصل الاجتماعي: "بعد عام من الابتعاد عن المنافسة، حان وقت العودة، ستكون في بريسبن الأسبوع الأول من يناير، أراكم هناك".

ومن المقرر أن تقام بطولة بريسبن في الفترة من 31 ديسمبر الجاري وحتى 7 يناير المقبل، قبل بطولة أستراليا المفتوحة التي تقام من 14 وحتى 28 يناير المقبل.

وكان نادال المتوج بـ 22 لقب غراند سلام، خاض آخر مباراة له يوم 18 يناير الماضي، عندما سقط أمام الأمريكي ماكينزي ماكدونالد في الدور الثاني بأستراليا المفتوحة.

ومن وقتها اتبع نادال خطة تعافي من إصابة في الساق اليسرى استلزمت خضوعه لجراحة.

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