-->

Saturday, 02 December 2023 06:56 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاحتلال ومستعمروه يمنعون الفلسطينيين من حراثة أراضيهم بمسافر يطا

12/2/2023 9:14:37 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- منع مستعمرون بحماية جيش الاحتلال، اليوم السبت، مواطنين فلسطينيين من حراثة أراضيهم في عدة مناطق بمسافر يطا جنوب الخليل.
وأفادت مصادر لـ"وفا "، بأن مستعمرين بحماية الاحتلال، هددوا في قرية وادي اجحيش من الخروج لحراثة أراضيهم.
وأضافت المصادر ذاتها، أن عددا من المستعمرين منعوا المواطنين الفلسطينيين حسين راضي النواجعة، وخضر مسعف، من حراثة أراضيهما، في سوسيا، واغزيوه، بمسافر يطا.
واستولت قوات الاحتلال على مركبة المواطن الفلسطيني ابراهيم خالد أبو طبيخ، وأجبرته على انزال ماشيته منها.
الجدير ذكره، ان المستعمرين بحماية جيش الاحتلال كثفوا اعتداءاتهم على المواطنين الفلسطينيين، وممتلكاتهم، منذ بداية العدوان على قطاع غزة.




MENAFN02122023000208011052ID1107525273

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث