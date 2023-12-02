الاحتلال ومستعمروه يمنعون الفلسطينيين من حراثة أراضيهم بمسافر يطا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- منع مستعمرون بحماية جيش الاحتلال، اليوم السبت، مواطنين فلسطينيين من حراثة أراضيهم في عدة مناطق بمسافر يطا جنوب الخليل.
وأفادت مصادر لـ"وفا "، بأن مستعمرين بحماية الاحتلال، هددوا في قرية وادي اجحيش من الخروج لحراثة أراضيهم.
وأضافت المصادر ذاتها، أن عددا من المستعمرين منعوا المواطنين الفلسطينيين حسين راضي النواجعة، وخضر مسعف، من حراثة أراضيهما، في سوسيا، واغزيوه، بمسافر يطا.
واستولت قوات الاحتلال على مركبة المواطن الفلسطيني ابراهيم خالد أبو طبيخ، وأجبرته على انزال ماشيته منها.
الجدير ذكره، ان المستعمرين بحماية جيش الاحتلال كثفوا اعتداءاتهم على المواطنين الفلسطينيين، وممتلكاتهم، منذ بداية العدوان على قطاع غزة.
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