هاريس تؤكد للسيسي أن واشنطن لن تسمح بحصار غزة

هاريس تؤكد للسيسي أن واشنطن لن تسمح بحصار غزة
التاريخ
12/2/2023 9:14:36 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكدت نائب الرئيس الأمريكي كامالا هاريس أن واشنطن لن تسمح بحصار غزة.
وقالت هاريس خلال لقائها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إن واشنطن لن تسمح تحت أي ظرف بحصار قطاع غزة أو بإعادة رسم حدوده.
كما أكدت أن الولايات المتحدة لن تسمح تحت أي ظرف بترحيل الفلسطينيين من غزة أو الضفة.
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