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هاريس تؤكد للسيسي أن واشنطن لن تسمح بحصار غزة

12/2/2023 9:14:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكدت نائب الرئيس الأمريكي كامالا هاريس أن واشنطن لن تسمح بحصار غزة.

وقالت هاريس خلال لقائها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إن واشنطن لن تسمح تحت أي ظرف بحصار قطاع غزة أو بإعادة رسم حدوده.

كما أكدت أن الولايات المتحدة لن تسمح تحت أي ظرف بترحيل الفلسطينيين من غزة أو الضفة.

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