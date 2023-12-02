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تشغيل الباص السريع بين عمان والزرقاء في الربع الأول العام المقبل

12/2/2023 9:14:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن اليوم السبت، مشروع حافلات التردد السريع عمان-الزرقاء الذي بلغت نسبة الإنجاز الكُلية فيه نحو 95٪؜ .
وشدد أبو السمن خلال جولة شملت كافة مراحل المشروع على ضرورة استكمال الأعمال الرئيسية في المشروع قبل نهاية العام الجاري، تمهيدا لتسليم المشروع للمشغل للبدء بالتشغيل التجريبي في الربع الأول من العام المقبل.

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