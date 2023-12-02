تشغيل الباص السريع بين عمان والزرقاء في الربع الأول العام المقبل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن اليوم السبت، مشروع حافلات التردد السريع عمان-الزرقاء الذي بلغت نسبة الإنجاز الكُلية فيه نحو 95٪ .
وشدد أبو السمن خلال جولة شملت كافة مراحل المشروع على ضرورة استكمال الأعمال الرئيسية في المشروع قبل نهاية العام الجاري، تمهيدا لتسليم المشروع للمشغل للبدء بالتشغيل التجريبي في الربع الأول من العام المقبل.
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