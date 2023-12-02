-->

Saturday, 02 December 2023 06:56 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الجيش الإيراني يزيح الستار عن غواصة مسيرة قادرة على تدمير الألغام

12/2/2023 9:14:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف الجيش الإيراني اليوم السبت في معرض المنجزات الدفاعية للقوات البحرية، عن غواصة مسيرة قادرة على تدمير جميع أنواع الألغام البحرية.
أفادت بذلك وسائل إعلام إيرانية، موضحة أن هذه الغواصة الجديدة تتمتع بالقدرة على اكتشاف وتحديد وتدمير جميع أنواع الألغام الراسية والمخفية.


وتعد القدرة على حمل جميع أنواع الحمولات لتدمير جميع أنواع الألغام إحدى الميزات الأخرى لهذه الغواصة الجديدة.


كما تتمتع هذه الغواصة بالقدرة على العمل حتى عمق 200 متر والتنقل بشكل متواصل لمدة 24 ساعة.


وكان الجيش الإيراني أعلن قبل أيام عن انضمام المدمرة "ديلمان" إلى أسطول الشمال للقوات البحرية.

RT

MENAFN02122023000208011052ID1107525269

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث