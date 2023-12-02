الجيش الإيراني يزيح الستار عن غواصة مسيرة قادرة على تدمير الألغام

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف الجيش الإيراني اليوم السبت في معرض المنجزات الدفاعية للقوات البحرية، عن غواصة مسيرة قادرة على تدمير جميع أنواع الألغام البحرية.أفادت بذلك وسائل إعلام إيرانية، موضحة أن هذه الغواصة الجديدة تتمتع بالقدرة على اكتشاف وتحديد وتدمير جميع أنواع الألغام الراسية والمخفية.



وتعد القدرة على حمل جميع أنواع الحمولات لتدمير جميع أنواع الألغام إحدى الميزات الأخرى لهذه الغواصة الجديدة.



كما تتمتع هذه الغواصة بالقدرة على العمل حتى عمق 200 متر والتنقل بشكل متواصل لمدة 24 ساعة.



وكان الجيش الإيراني أعلن قبل أيام عن انضمام المدمرة "ديلمان" إلى أسطول الشمال للقوات البحرية.

RT