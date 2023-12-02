إصابة طفل بالرصاص خلال اقتحام الاحتلال جبع جنوب جنين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أصيب، اليوم السبت، طفل برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها بلدة جبع، جنوب جنين.
وذكرت مصادر أمنية لـ"وفا "، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة جبع وسط إطلاق الرصاص تجاه المواطنين الفلسطينيين.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن قوات الاحتلال طاردت طفلا بين كروم الزيتون في البلدة وأطلقت النار عليه واصابته في قدمه ويده.
وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدات وقرى يعبد وعرابة ومركة والطرم ونزلة زيد وصانور والجربة وفحمة، ونصبت حواجز عسكرية على مداخلها.
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