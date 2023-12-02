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إصابة طفل بالرصاص خلال اقتحام الاحتلال جبع جنوب جنين

12/2/2023 9:14:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أصيب، اليوم السبت، طفل برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها بلدة جبع، جنوب جنين.
وذكرت مصادر أمنية لـ"وفا "، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة جبع وسط إطلاق الرصاص تجاه المواطنين الفلسطينيين.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن قوات الاحتلال طاردت طفلا بين كروم الزيتون في البلدة وأطلقت النار عليه واصابته في قدمه ويده.
وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدات وقرى يعبد وعرابة ومركة والطرم ونزلة زيد وصانور والجربة وفحمة، ونصبت حواجز عسكرية على مداخلها.




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