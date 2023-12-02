الجيش الإسرائيلي يستهدف بنى تحتية لحزب الله

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - هاجم جيش الاحتلال الإسرائيلي بمسيّرات وقصف مدفعي بُنى تحتية تابعة لحزب الله داخل الأراضي اللبنانية.
وأشار الجيش الإسرائيلي إلى رصد إطلاق قذائف من لبنان على معسكرات إسرائيلية، وأنه يقصف مصادر إطلاق النار.
من جهته، أعلن حزب الله استهداف المقاومة مواقع عدة لجيش الاحتلال، مؤكدا أنه حقق إصابات مباشرة فيها.
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