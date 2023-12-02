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الجيش الإسرائيلي يستهدف بنى تحتية لحزب الله

12/2/2023 9:14:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - هاجم جيش الاحتلال الإسرائيلي بمسيّرات وقصف مدفعي بُنى تحتية تابعة لحزب الله داخل الأراضي اللبنانية.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى رصد إطلاق قذائف من لبنان على معسكرات إسرائيلية، وأنه يقصف مصادر إطلاق النار.


من جهته، أعلن حزب الله استهداف المقاومة مواقع عدة لجيش الاحتلال، مؤكدا أنه حقق إصابات مباشرة فيها.

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