بنك الابداع للتمويل متناهي الصغر: 10 ملايين دينار تمويلات ميسرة استفادت منها 9800 سيدة بحرينية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) قالت منى المؤيد رئيس مجلس إدارة شركة "الابداع" البحرين للتمويل متناهي الصغر، إن الشركة قدمت منذ تأسيسها في مملكة البحرين كأحد فروع برنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند" في العام 2009 وحتى الآن، نحو 10 ملايين دينار بحريني تمويلات ميسرة لقرابة 9800 سيدة بحرينية استخدمنها في تأسيس مشروعات متناهية الصغر، نجح العديد منها في التوسع وتوظيف العشرات، وبعضها وصل بخدماته ومنتجاته إلى الأسواق الإقليمية.
وأوضحت المؤيد في تصريح على هامش احتفال نظمته شركة "الابداع" بمناسبة يوم المرأة البحرينية، أن نسبة المرأة من إجمالي عدد كوادر الشركة وصلت إلى 60 في المئه، فيما تشغل المرأة 45 في المئه من أعضاء مجلس الإدارة.
وأكدت أهمية الدعم والتقدير الذي تحظى به المرأة البحرينية في ظل دعم صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة قرينة العاهل المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، مثمنةً حرص سموها على ضمان تقدم المرأة البحرينية ونهوضها وإشراكها في المجتمع، ورفع مساهمتها في مسيرة التنمية والازدهار الوطني.
من جانبه، أكد الدكتور خالد وليد الغزاوي الرئيس التنفيذي لشركة "الابداع" أن احتفاء مملكة البحرين بيوم المرأة البحرينية يجسد مظهرا حضاريا يؤكد ريادة المملكة في مجال تمكين وتقدم نسائها، وما تحظى به المرأة البحرينية من بيئة مواتية لتفعيل الطاقات ودمجها في مسيرة التنمية.
ونوه إلى الحضور المتميز للمرأة البحرينية على مختلف المستويات وفي جميع المجالات، بما في ذلك مجال التمويل الأصغر، موضحا في هذا السياق أن نسبة حضور المرأة البحرينية في شركة "الابداع" البحرين هي الأعلى من بين فروع برنامج "أجفند" التسعة في دول المنطقة.
وأكد د. الغزاوي أن حرص الشركة على الاحتفال بيوم المرأة البحرينية ينطلق من وازع المسؤولية الوطنية تجاه المرأة البحرينية، التي أثمرت مشاركتها المجتمعية في الارتقاء بالمنجزات الوطنية وتحقيق أهداف التنمية الشاملة لمملكة البحرين، مشيراً إلى أن "الإبداع" تعد من أوائل الشركات والمؤسسات التي أولت ملف تمكين المرأة البحرينية اهتماماً كبيراً، سواء على صعيد استقطاب الموهوبات ومنحهن فرص العمل في الشركة، أو من خلال توفير منتجات مالية داعمة للمشروعات التي تنفذها رائدات الأعمال البحرينيات.
وشهد الحفل توزيع هدايا تذكارية على جميع الموظفات، إضافة إلى شهادات تقديرية للموظفات ممن تجاوزت سنوات خدمتهن خمس سنوات فأكثر.
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