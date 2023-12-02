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بنك الابداع للتمويل متناهي الصغر: 10 ملايين دينار تمويلات ميسرة استفادت منها 9800 سيدة بحرينية

12/2/2023 8:13:21 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قالت منى المؤيد رئيس مجلس إدارة شركة "الابداع" البحرين للتمويل متناهي الصغر، إن الشركة قدمت منذ تأسيسها في مملكة البحرين كأحد فروع برنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند" في العام 2009 وحتى الآن، نحو 10 ملايين دينار بحريني تمويلات ميسرة لقرابة 9800 سيدة بحرينية استخدمنها في تأسيس مشروعات متناهية الصغر، نجح العديد منها في التوسع وتوظيف العشرات، وبعضها وصل بخدماته ومنتجاته إلى الأسواق الإقليمية.

وأوضحت المؤيد في تصريح على هامش احتفال نظمته شركة "الابداع" بمناسبة يوم المرأة البحرينية، أن نسبة المرأة من إجمالي عدد كوادر الشركة وصلت إلى 60 في المئه، فيما تشغل المرأة 45 في المئه من أعضاء مجلس الإدارة.

وأكدت أهمية الدعم والتقدير الذي تحظى به المرأة البحرينية في ظل دعم صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة قرينة العاهل المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، مثمنةً حرص سموها على ضمان تقدم المرأة البحرينية ونهوضها وإشراكها في المجتمع، ورفع مساهمتها في مسيرة التنمية والازدهار الوطني.

من جانبه، أكد الدكتور خالد وليد الغزاوي الرئيس التنفيذي لشركة "الابداع" أن احتفاء مملكة البحرين بيوم المرأة البحرينية يجسد مظهرا حضاريا يؤكد ريادة المملكة في مجال تمكين وتقدم نسائها، وما تحظى به المرأة البحرينية من بيئة مواتية لتفعيل الطاقات ودمجها في مسيرة التنمية.

ونوه إلى الحضور المتميز للمرأة البحرينية على مختلف المستويات وفي جميع المجالات، بما في ذلك مجال التمويل الأصغر، موضحا في هذا السياق أن نسبة حضور المرأة البحرينية في شركة "الابداع" البحرين هي الأعلى من بين فروع برنامج "أجفند" التسعة في دول المنطقة.

وأكد د. الغزاوي أن حرص الشركة على الاحتفال بيوم المرأة البحرينية ينطلق من وازع المسؤولية الوطنية تجاه المرأة البحرينية، التي أثمرت مشاركتها المجتمعية في الارتقاء بالمنجزات الوطنية وتحقيق أهداف التنمية الشاملة لمملكة البحرين، مشيراً إلى أن "الإبداع" تعد من أوائل الشركات والمؤسسات التي أولت ملف تمكين المرأة البحرينية اهتماماً كبيراً، سواء على صعيد استقطاب الموهوبات ومنحهن فرص العمل في الشركة، أو من خلال توفير منتجات مالية داعمة للمشروعات التي تنفذها رائدات الأعمال البحرينيات.

وشهد الحفل توزيع هدايا تذكارية على جميع الموظفات، إضافة إلى شهادات تقديرية للموظفات ممن تجاوزت سنوات خدمتهن خمس سنوات فأكثر.

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