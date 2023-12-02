توقف ضخ الديسي عن مناطق واسعة في عمان والزرقاء الأسبوع المقبل

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة المياه والري/سلطة المياه وشركة مياه الأردن مياهنا والشركة المشغلة لخط مياه الديسي ( ديواكو) عن عزمها إيقاف ضخ مياه الديسي الأسبوع القادم اعتبارا من يوم صباح الاحد القادم الموافق 10/12/2023 وحتى مساء يوم الخميس الموافق 14/12/2023 ؛ لإجراء أعمال صيانة وقائية مبرمجة من قبل الشركة المشغلة لمشروع مياه الديسي على عدد من مرافق منظومة مياه الديسي .



وبينت الوزارة / سلطة المياه ان اجراء وقف ضخ المياه من مشروع مياه الديسي يأتي بهدف تنفيذ أعمال الصيانة الدورية المبرمجة السنوية للمحافظة على ديمومة ضخ المياه الى جميع المناطق والمشتركين ، مبينة ان التوقف المبرمج لضخ المياه من مشروع الديسي سيؤثر جزئيا على عدد من المناطق المحددة في محافظتي العاصمة عمّان الزرقاء .

ودعت الوزارة / سلطة المياه وشركة مياهنا المواطنين إلى ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة والاستعداد الجيد خلال الأسبوع الحالي ، وتخزين كميات كافية من المياه تفي باحتياجات المشتركين خلال فترة التوقف.



وأوضحت ان مشروع مياه الديسي هو مشروع تم بناؤه على نظام (BOT ) بحيث تتولى الشركة المشغلة للمشروع اعمال تشغيل المشروع والمحافظة على كافة مرافق واجراء الصيانة الدورية اللازمة لغايات ضمان ديمومة فاعليته بكفاءة طوال مدار العام .



وبينت الوزارة/ سلطة المياه وشركة مياهنا ان المناطق التي ستتأثر في كل من العاصمة عمان والزرقاء والرصيفة هي على النحو التالي :

محافظة العاصمة : قرى وادي السير ، الرباحية الشمالية ، الشميساني ،عرجان ،اسكان المرقب، مرج الحمام ،أم السماق ، الروابي ، المدينة الرياضية ، الرابية ،الياسمين ، البنيات، منطقة مجمع جبر، محيط حدائق الحسين ، ضاحية الحسين ،الكرسي، جبل عمان ، اللويبدة ، المقابلين ، ناعور (البلد) ، لواء ناعور كامل ، ضاحية الأمير راشد ، الجندويل ، العبدلي ،أبو علندا ، القويسمة ، خلدا ، ضاحية الرشيد ، طبربور كاملة ، وادي الحدادة ، العلكومية ، نزهة سحاب ، حي الكلية العلمية الإسلامية ، عبدون ، طارق ، الحرشة ، أم نوارة ، سحاب، دابوق ، دير غبار ، حي عدن ، صالحية العابد ، الذهيبة الشرقية ، الذهيبة الغربية ، البيادر ،حي المنصور ، قرية أبو صياح ، المنارة ، الفيصلية ، المستندة ، الرونق ، حي الريان ، نادي السباق ، أم أذينة ، العبدلية ، خشافية الدبايبة ، منطقة الجمعية العلمية الملكية ، حي السهل ، تلاع العلي ، ضاحية الأقصى ، خشافية الشوابكة ، الجويدة ، حي البركة، أجزاء من صويلح ، ضاحية الإستقلال ، ضاحية الأمير حسن ، خريبة السوق ، الزهور ، الكمالية ، حي الصديق، النصر ، النزهة بالقرب من الاستقلال مول، حي المنصور ، اليادودة ، الحاتمية ، الصويفية ، ابو نصير (حي الضياء وقرية أبو نصير) ، أبو عليا ، الخزنة ، اللبن ، الطنيب وإسكان الرحمانية ، حي السعادة ، منطقة الدوار السادس ، النقيرة ، البويضة وأم بطمة ، حي القيسية ، منطقة الدوار الخامس ، خريبة السوق ، ضاحية الحاج حسن ، منطقة التعليم العالي ، القسطل ، أجزاء من الجيزة،

محافظة الزرقاء :



وهي المناطق التي تتزود من العاصمة عمان في لواء الرصيفة وتشمل كل من :

اسكان النقب ، اسكان المعلمين ، اسكان الامير هاشم ، حارة ابو غليون ، الفاخورة ، جزء من حي الحسين.