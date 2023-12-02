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طهران ترد على بيان فرنسا وألمانيا وبريطانيا بشأن فتاح 2

12/2/2023 8:10:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- وصفت الخارجية الإيرانية بيان الدول الأوروبية الثلاث فرنسا وألمانيا وبريطانيا بشأن صاروخ "فتاح 2" بـ"المضلل ويفتقر إلى أي أساس قانوني وله أهداف ودوافع سياسية محددة".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، "الاتهامات الباطلة لبعض الأطراف لا تؤثر على حقوق الجمهورية الإسلامية الإيرانية وإجراءاتها المشروعة في مجال الدفاع".

وذكر كنعاني أن تطوير وتعزيز القدرة الصاروخية المتعارف عليها لإيران يهدف إلى الردع وعلى أساس الاحتياجات الدفاعية للبلاد.
وأكد كنعاني انتهاء جميع القيود الصاروخية للجمهورية الإسلامية الإيرانية على مستوى مجلس الأمن اعتبارا من 18 أكتوبر 2023.

روسيا اليوم

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