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مانشستر يونايتد يخضع للتحقيق بسبب دجاج فاسد

12/2/2023 8:10:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ذكرت صحيفة ذا أثلتيك البريطانية أن ذكرت صحيفة ذا أثلتيك البريطانية أن مانشستر يونايتد يواجه ازمة جديدة، ولكن بعيداً عن مشاكل فريق الكرة.
أوضحت الصحيفة أن النادي الإنجليزي يخضع للتحقيق بسبب تقديم وجبات دجاج فاسد في ملعب أولد ترافورد.
وأضافت: "ادعى العديد من الأشخاص أنهم تناولوا وجبات دجاج نيء، ما جعلهم عرضة للإصابة بأعراض التسمم الغذائي الإسهال والحمى وتشنجات المعدة والغثيان والقيء".
ولم يتم الكشف عن هوية الحدث الذي استضافه أولد ترافورد، وحدثت خلاله الواقعة، إذ أن الملعب الشهير يستضيف العديد من الفعاليات الكبرى إلى جانب مباريات كرة القدم.
وتابعت: "يحصل اليونايتد على إيرادات كبيرة من استضافة الأحداث وتوفير الضيافة، وأي تخفيض في تصنيف النظافة الغذائية للنادي سيكون تطوراً ضاراً وقد يعني أن النادي يجب أن ينفق بشكل كبير على تحسين البروتوكولات".
وواصلت: "يمكن أن تستغرق استعادة التصنيف فترة طويلة من الوقت وقد تؤثر أيضاً على أسعار الضيافة التي يمكن للنادي فرضها، حيث يجب على أي شركة تحصل على تصنيفات منخفضة من قبل مسؤول سلامة الأغذية بالسلطة المحلية إجراء تحسينات عاجلة أو كبيرة على معايير النظافة، بينما إذا تم الحكم بأن هناك خطراً وشيكاً على الصحة العامة، عندما يكون الطعام غير آمن للأكل، يمكن إيقاف جزء من العمل أو إغلاقه حتى يصبح آمناً لاستئناف العمل".
واختتمت: "تأتي معركة مانشستر يونايتد لحماية تصنيف النظافة الخاص به في الوقت الذي من المقرر فيه تأكيد استثمار السير جيم راتكليف الكبير البالغ 1.3 مليار جنيه إسترليني في الأسابيع المقبلة". يواجه ازمة جديدة، ولكن بعيداً عن مشاكل فريق الكرة.




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