رئاسة وزراء الاحتلال : مفاوضات الهدنة وصلت إلى طريق مسدود

MENAFN - Al Wakeel News)قال ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية إن المفاوضات بشأن العودة للتهدئة في قطاع غزة "وصلت طريقا مسدودا".

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر مطلعة بتصريحات مسبقة من صباح اليوم ، أن إسرائيل أبلغت الوسطاء بأنها تريد العودة إلى التهدئة في قطاع غزة ليوم واحد، في حين قال البيت الأبيض إن لديه توقعات بإمكانية إعلان هدنة جديدة في القطاع.

واضافت ان إسرائيل تريد هدنة ليوم واحد مقابل إطلاق سراح المزيد من النساء والأطفال المحتجزين في غزة