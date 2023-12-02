رئاسة وزراء الاحتلال : مفاوضات الهدنة وصلت إلى طريق مسدود

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية إن المفاوضات بشأن العودة للتهدئة في قطاع غزة "وصلت طريقا مسدودا".
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر مطلعة بتصريحات مسبقة من صباح اليوم ، أن إسرائيل أبلغت الوسطاء بأنها تريد العودة إلى التهدئة في قطاع غزة ليوم واحد، في حين قال البيت الأبيض إن لديه توقعات بإمكانية إعلان هدنة جديدة في القطاع.
واضافت ان إسرائيل تريد هدنة ليوم واحد مقابل إطلاق سراح المزيد من النساء والأطفال المحتجزين في غزة
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