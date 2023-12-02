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الثلوج تؤجل مباراة بايرن ميونخ وأونيون برلين

12/2/2023 8:10:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تأجلت مباراة بايرن ميونخ وضيفه أونيون برلين التي كانت مقررة يوم السبت في الدوري الألماني بسبب تساقط الثلوج بكثافة في مقاطعة بافاريا، بحسب ما أعلنت شركة النقل العام "أم في جي".
وشرحت الشركة في موقعها الرسمي "الأعزاء الركاب، لقد ألغيت مباراة بايرن ميونخ وأونيون برلين المقررة اليوم (الساعة 17:30 بتوقيت غرينيتش) في فروتمانينغ".
وأكدت رابطة الدوري الألماني التأجيل، موضحة أن مالك ملعب أليانز أرينا الذي كان سيستضيف المباراة "أغلق المنفذ المؤدي إلى الملعب، بسبب التساقط المستمر للثلوج".
وكتب بايرن في موقعه الرسمي "حتى لو كان ممكنا تجهيز أرضية ملعب أليانز أرينا لاحتضان المباراة، فإن مخاطر السلامة والوضع المروري حتمت الإلغاء. يشكل تساقط الثلوج من سقف ملعب أليانز أرينا خطرا لا يحصى على المتفرجين".

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لبايرن يان-كريستيان دريزن "نحن متأسفون لتأجيل المباراة، لكن سلامة مشجعينا ومشجعي أونيون برلين هي أولوية مطلقة".
وتساقطت ثلوج كثيفة ليل الجمعة-السبت على مدينة ميونخ، وصلت سمكاتها إلى عشرات السنتيمترات.
وأدى تساقط الثلوج إلى تراجع كبير في حركة القطارات والنقل في ميونخ.
ويحتل بايرن ميونخ، حامل لقب البوندسليغا في الأعوام الـ11 الماضية، المركز الثاني بفارق نقطتين عن باير ليفركوزن المتصدر.




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